Несет РЭБ и ретранслятор: для ВСУ создали бесшумный наземный дрон "Плющ" (видео)

Наземный беспилотник "Плющ" с 10-метровой мачтой может обеспечить радиосвязь в труднодоступных местах, а также выполнять роль мобильной станции РЭБ.

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Украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ", способный нести ретранслятор и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет портал "Милитарный".

Наземный дрон "Плющ"

Сообщается, что дрон "Плющ" с 10-метровой мачтой можно использовать как мобильную станцию РЭБ, а функция ретранслятора позволяет обеспечить радиосвязь в труднодоступных районах. Аппарат весит 775 кг, может разгоняться до 9 км/ч и преодолевать до 40 км.

Управляется наземный дрон "Плющ" по радиосвязи через патч-антенну SIYI 5.8 GHz. По словам производителя, платформа способна работать на дальности до 10 км на открытой местности или 3 км на пересеченной местности. Для управления требуется 1-2 оператора.

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Гусеничная платформа обеспечивает хорошую проходимость, оставаясь бесшумной благодаря электрогидравлическому приводу. Комплекс может самостоятельно развернуться и начать работу за 80 секунд, а также вернуться в производное положение за 60 секунд.

В издании отметили, что на базе этой гусеничной платформы компания уже поставляется Силам обороны Украины логистический наземный беспилотник "Мураха", способный перевозить грузы весом до 1 тонны и эвакуировать раненых.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Громило" от украинской компании Wardrone.pro.

Ранее украинская компания Ukrspecsystems, наиболее известная дронами Shark и MiniShark, также представила новый разведывательный беспилотный летательный аппарат Shark-M, который получил на 170% большую емкость батареи и радиомодем, в 250% сильнее предыдущей версии.