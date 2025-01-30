"Меняет правила игры": создан аккумулятор, который удваивает время полета БПЛА

Новая технология позволяет БПЛА пролетать на 70% большие расстояния, а также работать в экстремальных погодных условиях.

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Компания BEI разработала аккумулятор с беспрецедентной плотностью энергии 410 Вт·ч/кг, благодаря которому беспилотные летательные аппараты могут работать без подзарядки в два раза дольше. Об этом пишет портал Dronelife.

Сообщается, что новая технология аккумуляторов не только увеличивает время полета беспилотников, но и позволяет им работать в экстремальных климатических условиях, которые ранее были невозможны.

"Это открывает целый мир возможностей для применения в обороне, наблюдении, доставке и многом другом", — заявил директор по развитию бизнеса BEI Джейхи Суини.

Аккумулятор BEI Фото: Dronelife

В ходе независимых испытаний батарея BEI позволила дрону летать в течение 40 минут при температуре -20°C. При тех же условиях стандартная литий-ионная батарея продержалась всего 10 секунд. Новый аккумулятор также позволяет БПЛА преодолевать на 70% большие расстояния по сравнению с обычными литий-ионными батареями.

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"Это меняет правила игры для индустрии беспилотников", — подчеркнул Джейхи Суини.

По словам производителя, высокая плотность энергии позволяет дронам нести более тяжелую полезную нагрузку. Кроме того, длительный срок службы аккумулятора и возможность быстрой подзарядки сокращают время простоя, повышая эффективность БПЛА.

Напомним, группа исследователей из Йельского университета разработала инновационный "дырявый" аккумулятор, который сгибается на 180 градусов и пропускает воздух.

В свою очередь ученые из Американского химического общества разработали алюминиево-ионную батарею, которая может решить критические проблемы в области хранения энергии.