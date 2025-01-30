"Змінює правила гри": створено акумулятор, який подвоює час польоту БПЛА

Нова технологія дає змогу БПЛА пролітати на 70% більші відстані, а також працювати в екстремальних погодних умовах.

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Компанія BEI розробила акумулятор із безпрецедентною щільністю енергії 410 Вт-год/кг, завдяки якому безпілотні літальні апарати можуть працювати без підзарядки вдвічі довше. Про це пише портал Dronelife.

Повідомляється, що нова технологія акумуляторів не тільки збільшує час польоту безпілотників, а й дає їм змогу працювати в екстремальних кліматичних умовах, які раніше були неможливими.

"Це відкриває цілий світ можливостей для застосування в обороні, спостереженні, доставці та багато іншого", — заявив директор із розвитку бізнесу BEI Джейхі Суїні.

Акумулятор BEI Фото: Dronelife

Під час незалежних випробувань батарея BEI дала змогу дрону літати протягом 40 хвилин за температури -20°C. За тих самих умов стандартна літій-іонна батарея протрималася лише 10 секунд. Новий акумулятор також дає змогу БПЛА долати на 70% більші відстані порівняно зі звичайними літій-іонними батареями.

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"Це змінює правила гри для індустрії безпілотників", — наголосив Джейхі Суїні.

За словами виробника, висока щільність енергії дає змогу дронам нести важче корисне навантаження. Крім того, тривалий термін служби акумулятора і можливість швидкої підзарядки скорочують час простою, підвищуючи ефективність БПЛА.

Нагадаємо, група дослідників з Єльського університету розробила інноваційний "дірявий" акумулятор, який згинається на 180 градусів і пропускає повітря.

Зі свого боку вчені з Американського хімічного товариства розробили алюмінієво-іонну батарею, яка може розв'язати критичні проблеми в галузі зберігання енергії.