Можна розтягнути і зігнути на 180°: вчені створили незвичайний "дірявий" акумулятор (фото)

Новий акумулятор з отворами приблизно вдвічі краще пропускає повітря, ніж бавовна, стверджують автори дослідження.

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Група дослідників з Єльського університету розробила інноваційний "дірявий" акумулятор, який згинається на 180 градусів і пропускає повітря. Про це пише портал Interesting Engineering.

Повідомляється, що вчені взяли гнучкий корпус літій-іонної батареї і вирізали в ньому низку горизонтальних і вертикальних прямокутних отворів. Команда виявила, що батарея стала дуже гнучкою, зберігши при цьому більшу частину своєї потужності. Моделювання конструкції також показало, що батарея може розтягуватися або складатися на 180 градусів без розриву.

Вчені зазначили, що жорстка і недихаюча природа звичайних батарей залишається істотним обмеженням для переносної електроніки, особливо в додатках, пов'язаних із динамічною фізичною активністю. За їхніми словами, "дірява" батарея може вирішити багато наявних проблем, пов'язаних з акумуляторами.

"Це особливо корисно для спортсменів або людей, які носять електронні пристрої протягом тривалого часу — розумний одяг для відстеження фізичної форми, пристрої медичного моніторингу та аналогічні додатки, які потребують як комфорту, так і надійної роботи", — підкреслив дослідник Лінь Сюй.

За словами вчених, їм довелося знайти баланс між механічною розтяжністю та електричними характеристиками, оскільки занадто великі отвори знижували ємність зберігання енергії.

Команда виявила, що коли батарея розтягується на 10% або складається, вона може витримувати фізичну напругу і продовжувати живити світлодіодні лампочки. Команда підтвердила це, розтягуючи і складаючи батарею понад 100 разів.

Вчені також виявили, що нова "дірява" батарея може краще протистояти коливанням температури і вологості. За їхніми словами, вона приблизно вдвічі більш повітропроникна, ніж бавовна.

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Щоб краще протестувати "дірявий" акумулятор, команда інтегрувала її в лабораторний халат. Їхньою метою було оцінити роботу батареї, коли людина в халаті виконує легкі вправи, наприклад біг. Як виявилося, конструкція батареї значно поліпшила її здатність розсіювати тепло та запобігати накопиченню поту під нею.

Як зазначають учені, акумулятору ще належить пройти додаткові випробування на знос. Вони також вивчають, як масштабувати оптимальне виробництво таких батарей.

Нагадаємо, вчені з Американського хімічного товариства (ACS) розробили нову алюмінієво-іонну батарею, яка може розв'язати критичні проблеми в галузі зберігання відновлюваної енергії.

Своєю чергою дослідники з Китайського університету нафти синтезували новий гідрогелевий електроліт, який забезпечує виняткову щільність енергії та цикличність у гібридних іонних батареях на основі натрію і цинку.