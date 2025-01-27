Более 99% емкости после 10 000 циклов: создана инновационная алюминиевая батарея

По словам ученых, новые алюминиево-ионные батареи могут стать основой для долговечных, экономически эффективных и безопасных систем хранения энергии.

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Ученые из Американского химического общества (ACS) разработали новую алюминиево-ионную батарею, которая может решить критические проблемы в области хранения возобновляемой энергии. Об этом говорится на официальном сайте ACS Central Science.

Сегодня многие потребительские электронные устройства используют литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. Эти батареи широко распространены из-за их высокой плотности энергии, но среди их недостатков – склонность к возгоранию. Кроме того, литий является слишком дорогим для больших аккумуляторных систем.

Потенциальной альтернативой литий-ионным батареям считаются перезаряжаемые алюминиево-ионные (Al-ion) аккумуляторы. Однако их наиболее распространенный электролит, жидкий хлорид алюминия, разъедает алюминиевый анод и очень чувствителен к влаге, что усугубляет коррозию. Оба фактора приводят к плохой стабильности и снижению электрических характеристик со временем.

Целью исследовательской команды ACS было создать улучшенный Al-ion, лишенный упомянутых ограничений. Для этого ученые добавили инертную соль фторида алюминия к электролиту, содержащему ионы алюминия, превратив его в твердотельный электролит. Соль фторида алюминия имеет трехмерную пористую структуру, что позволяет ионам алюминия легко перемещаться по электролиту и повышать проводимость

Кроме того, когда исследователи создавали свой аккумулятор с ионами алюминия, они использовали фторэтиленкарбонат в качестве интерфейсной добавки для создания тонкого твердого покрытия на электродах, чтобы предотвратить образование кристаллов алюминия, которые ухудшают работоспособность аккумулятора.

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Испытания показали, что улучшенная алюминиево-ионная батарея может выдерживать 10 000 циклов заряда-разряда, теряя при этом менее 1% своей первоначальной емкости. Более того, большую часть фторида алюминия можно было восстановить с помощью простой промывки, а затем переработать в другую батарею с несколько сниженной производительностью.

Также были улучшены влагостойкость, физическая и термическая стабильность батареи, что позволило ей выдерживать многократные удары острым предметом и температуру до 392 градусов по Фаренгейту.

"Эта новая конструкция батареи Al-ion демонстрирует потенциал для долговечной, экономически эффективной и высокобезопасной системы хранения энергии. Возможность восстановления и переработки ключевых материалов делает технологию более устойчивой", — отметил один из учатников исслеования Вэй Ван.

Напомним, группа исследователей из Университета Дошиша и корпорации TDK в Японии разработала квазитвердотельный литий-ионный аккумулятор, который не воспламеняется и лишен недостатков традиционных батарей.

Также сообщалось, что исследователи из Китайского университета нефти синтезировали новый гидрогелевый электролит, который в сочетании с катодом из берлинской лазури обеспечивает исключительную плотность энергии и циклируемость в гибридных ионных батареях на основе натрия и цинка.