Samsung выпустит твердотельную батарею с рекордной плотностью энергии: что известно

Компактные твердотельные аккумуляторы Samsung могут использоваться в гаджетах, требующих гибкой формы, таких как фитнес-трекер Galaxy Ring.

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Компания Samsung планирует в 2025 году выпустить твердотельную оксидную батарею с рекордной плотностью энергии. Об этом пишет портал Notebookcheck со ссылкой на заявление президента Samsung Electro-Mechanics Чан Док Хена.

Чан Док Хен подтвердил, что твердотельная батарея готова согласно плану, и она достигла самой высокой плотности энергии и, следовательно, соотношения емкости к размеру в отрасли. В издании полагают, что речь может идти о плотности энергии в 500 Вт·ч/кг.

Сообщается, что Samsung готовится поставить первые малогабаритные прототипы полностью твердотельных батарей в 2025 году. Компания также обозначила 2027 год как крайний срок для их внедрения в электромобили.

Как отмечают авторы статьи, поскольку твердотельная батарея Samsung основана на оксиде и остается стабильной, небольшие элементы с этой технологией могут использоваться в носимых гаджетах, требующих гибкой формы, например, в фитнес-трекере Galaxy Ring.

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В издании подчеркнули, что помимо рекордно высокой плотности энергии и емкости, технология твердотельных аккумуляторов Samsung имеет еще одно очень важное преимущество, а именно более дешевое массовое производство.

Напомним, ученые армии США разработали технологию создания сверхтонкого защитного слоя, который улучшает производительность цинкового аккумулятора.

В свою очередь ученые из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) Министерства энергетики США разработали новую конструкцию электролита, которая может повысить плотность энергии, снизить стоимость и увеличить срок службы литий-серных батарей.