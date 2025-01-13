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Диджитал

Станут безопаснее и эффективнее: найдено решение проблем твердотельных батарей

Твердотельная батарея, аккумулятор, фото
Фото: Getty Images | Найден способ улучшить твердотельные батареи (фото иллюстративное)

Благодаря новой технологии ASSB от Microvast аккумуляторы могут работать при напряжениях, недостижимых для традиционных конструкций, утверждает производитель.

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Американский производитель аккумуляторных батарей Microvast объявил о важной вехе в разработке своей технологии True All-Solid-State Battery (ASSB), которая может привести к появлению более безопасных и эффективных твердотельных аккумуляторов с большей плотностью энергии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале Business Wire.

Сообщается, что в отличие от обычных литий-ионных или полутвердотельных аккумуляторов, ASSB использует биполярную архитектуру стекирования, которая обеспечивает внутренние последовательные соединения в пределах одной ячейки аккумулятора.

По данным компании, биполярная конструкция значительно сокращает количество взаимосвязей между ячейками, модулями и пакетами. Это упрощает общую архитектуру системы и повышает как энергоэффективность, так и эксплуатационную безопасность.

Что новая технология полностью исключает жидкие электролиты, что позволяет одной ячейке достигать десятков вольт или выше в зависимости от конкретных потребностей применения. Благодаря этому батареи могут работать при напряжениях, недостижимых для традиционных конструкций.

"Наша инновация в области твердотельных аккумуляторов представляет собой значительный шаг вперед в решении реальных проблем безопасности и эффективности", — заявил генеральный директор Microvast Ян Ву.

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В пресс-релизе говорится, что технология ASSB открывает новые возможности в разработке индивидуальных ячеек. Благодаря гибкому форм-фактору и конфигурации напряжения твердотельные батареи Microvast могут быть изготовлены на заказ в соответствии с конкретными энергетическими и объемными требованиями.

"Эта гибкость в конструкции ячеек позволяет нам решать новые задачи в таких областях, как передовая робототехника и компактные энергетические системы", — добавил технический директор Microvast Вэньцзюань Маттис.

Напомним, исследователи из Швейцарской Федеральной лаборатории материаловедения, сертификации и технологий (Empa) разработали грибковый аккумулятор, который можно напечатать на 3D-принтере.

В свою очередь исследовательская группа из Института Пауля Шеррера (PSI) разработала новый процесс, который может повысить эффективность литий-ионных аккумуляторов.