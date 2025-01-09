Снижение производительности литий-ионных батарей зимой: найдено решение проблемы

По словам ученых, материалы с отрицательным тепловым расширением могут предотвратить ухудшение характеристик батарей при отрицательных температурах.

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Китайские ученые из Университета Дунхуа и Университета Фудань в Шанхае, а также Университета Внутренней Монголии в Хух-Хото предложили использовать литий-титановый фосфат для решения проблемы резкого снижения производительности литий-ионных аккумуляторов в холодных условиях. Об этом пишет Tech Xplore.

Как отмечают в издании, литий-ионные батареи питают множество современной техники, а также хранят солнечную и ветровую энергию. При понижении температуры производительность этих батарей может резко снизиться, что является проблемой для электромобилей, аэрокосмической и военной техники.

Существующие решения этой проблемы, такие как встроенные нагреватели, улучшенные электролиты или покрытия электродов, увеличивают стоимость и сложность производства аккумуляторов или снижают их производительность.

В качестве альтернативы китайские ученые предложила новый подход: электроды из электрохимических энергоаккумулирующих материалов с отрицательным тепловым расширением (NTE), таких как фосфат лития-титана LiTi 2 (PO 4) 3 (LTP). Группа исследователей использовала LTP в качестве модельного вещества, чтобы продемонстрировать, что электродные материалы со свойствами NTE могут обеспечивать хорошую производительность при низких температурах.

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Команда определила, что колебательные моды атомов изменяются при низкой температуре, что увеличивает возникновение особых поперечных колебаний определенных атомов кислорода, увеличивая их расстояния друг от друга и расширяя полости в решетке. Это облегчает хранение и транспортировку ионов лития.

Как отмечают в издании, при -10°C скорость диффузии остается на уровне 84% от значения, полученного при 25°C. Электрохимические испытания LTP с углеродным покрытием при температуре -10°C также показали высокую емкость и высокую скоростную способность, а также сохранение емкости в течение 1000 циклов заряда/разряда.

Напомним, исследовательская группа из Института Пауля Шеррера (PSI) разработала новый процесс, который может повысить эффективность литий-ионных аккумуляторов.

Также сообщалось, что ученые из Департамента энергетических наук и техники DGIST разработали технологию, которая позволяет значительно повысить скорость зарядки литий-серных батарей.