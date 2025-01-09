Зниження продуктивності літій-іонних батарей взимку: знайдено рішення проблеми

За словами вчених, матеріали з негативним тепловим розширенням можуть запобігти погіршенню характеристик батарей за негативних температур.

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Китайські вчені з Університету Дунхуа та Університету Фудань у Шанхаї, а також Університету Внутрішньої Монголії в Хух-Хото запропонували використовувати літій-титановий фосфат для вирішення проблеми різкого зниження продуктивності літій-іонних акумуляторів у холодних умовах. Про це пише Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, літій-іонні батареї живлять безліч сучасної техніки, а також зберігають сонячну і вітрову енергію. При зниженні температури продуктивність цих батарей може різко знизитися, що є проблемою для електромобілів, аерокосмічної та військової техніки.

Наявні рішення цієї проблеми, як-от вбудовані нагрівачі, поліпшені електроліти або покриття електродів, збільшують вартість і складність виробництва акумуляторів або знижують їхню продуктивність.

Як альтернативу китайські вчені запропонувала новий підхід: електроди з електрохімічних енергоакумулюючих матеріалів з негативним тепловим розширенням (NTE), таких як фосфат літію-титану LiTi 2 (PO 4) 3 (LTP). Група дослідників використовувала LTP як модельну речовину, щоб продемонструвати, що електродні матеріали з властивостями NTE можуть забезпечувати хорошу продуктивність за низьких температур.

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Команда визначила, що коливальні моди атомів змінюються при низькій температурі, що збільшує виникнення особливих поперечних коливань певних атомів кисню, збільшуючи їхні відстані один від одного та розширюючи порожнини в решітці. Це полегшує зберігання і транспортування іонів літію.

Як зазначають у виданні, при -10°C швидкість дифузії залишається на рівні 84% від значення, отриманого при 25°C. Електрохімічні випробування LTP з вуглецевим покриттям при температурі -10°C також показали високу ємність і високу швидкісну здатність, а також збереження ємності протягом 1000 циклів заряду/розряду.

Нагадаємо, дослідницька група з Інституту Пауля Шеррера (PSI) розробила новий процес, який може підвищити ефективність літій-іонних акумуляторів.

Також повідомлялося, що вчені з Департаменту енергетичних наук і техніки DGIST розробили технологію, яка дає змогу значно підвищити швидкість зарядки літій-сірчаних батарей.