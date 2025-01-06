Дешева і прибуткова: створено "мегабатарею" зі старих акумуляторів електромобілів

Система зберігання енергії G-One, зібрана з використаних акумуляторів, коштує на 40-60 % менше звичайних, а також оснащена функцією пожежогасіння.

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Іспанський стартап GDV Mobility з Аліканте представив на Середземноморському європейському саміті з акумуляторів систему для зберігання енергії G-One, зібрану з використаних батарей електромобілів. Про це пише ESS News.

За даними компанії, "мегабатарея" потужністю 7 МВт є "дешевим, прибутковим і безпечним" продуктом. Вона коштує на 40-60 % менше, ніж звичайна стаціонарна система зберігання енергії, але без шкоди для продуктивності.

"Ми пропонуємо брендам електромобілів мережу з більш ніж 40 000 майстерень. Якщо виходить з ладу акумулятор, ми його відновлюємо. Ми створюємо мегабатареї з перероблених акумуляторів", — заявив генеральний директор GDV Герман Агулло.

Система включає 484 акумуляторні модулі потужністю 14 кВт і модульну систему пожежогасіння, що працює за принципом затоплення окремих відсіків, яка в разі загоряння модуля забезпечує його ізоляцію і гасіння.

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Компанія планує здавати G-One в оренду. "Мегабатарея" сумісна з інверторами з робочою напругою від 600 до 1500 В та інтегрована з системою управління акумулятором. За словами виробника, пристрій легко під'єднується і має попередньо змонтовану заводську комплектацію, а модульна конструкція забезпечує швидке встановлення.

Нагадаємо, команда вчених під керівництвом професора Чон-Сунг Ю з Департаменту енергетичних наук і техніки DGIST розробила інноваційну технологію, яка дає змогу значно підвищити швидкість зарядки літій-сірчаних акумуляторів.

Раніше дослідницька група з Відділу енергетики та екологічних технологій також розробила літій-металевий акумулятор, що вирізняється підвищеною пожежобезпечністю і збільшеним терміном служби.