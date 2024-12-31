Електромобілі можуть живити будинки сонячною енергією вночі: що виявили дослідники

За даними аналітиків, припарковані електромобілі можуть накопичувати електроенергію вдень, а вночі подавати її в мережу, щоб стабілізувати попит.

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Німецький аналітичний центр, Інститут Фраунгофера, провів дослідження на тему використання електромобілів як домашніх акумуляторних батарей, виявивши переваги технології двонаправленої зарядки. Про це пише Interesting Engineering.

Дослідження показало, що більшість електромобілів у Німеччині зазвичай використовуються лише близько 1 години на день. Відповідно решту 23 години транспортний засіб фактично простоює.

Зважаючи на це, аналітики запропонували використовувати електромобілі як тимчасові акумуляторні батареї. За їхніми словами, це допомогло б стабілізувати попит на електроенергію з мережі під час коливань попиту і пропозиції.

В аналітичному центрі зазначили, що така стратегія може зробити сонячну енергію більш привабливою. Оскільки сонце світить тільки вдень, попит на електроенергію в цей час зазвичай набагато нижчий, ніж уночі. Припарковані електромобілі, підключені до мережі, могли б подавати електроенергію в мережу, коли попит збільшується.

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Нещодавнє дослідження, замовлене Європейською екологічною організацією Transport & Environment, показало, що ця технологія може заощадити €22 млрд на рік. Ба більше, це дослідження передбачає, що електромобілі могли б забезпечити 9% всіх потреб ЄС в електроенергії. За відповідних умов ця цифра може зрости до 20%.

За даними видання, деякі країни, такі як Франція, вже стимулюють громадян використовувати технологію двонаправленої зарядки. Наприклад, власникам нового Renault R5 пропонується 10 000 кілометрів безкоштовної електроенергії для їзди, якщо вони запропонують свої авто як тимчасові мережеві батареї щонайменше 15 годин на день.

Нагадаємо, американський стартап DartSolar представив розсувний багажник на дах для електромобілів із сонячними батареями, який дає змогу збільшити запас ходу без необхідності підключення до зарядного пристрою.

Зі свого боку компанія Mercedes-Benz заявила, що наразі проводить оцінку ефективності "сонячної фарби", яка являє собою некремнієве фотоелектричне покриття, призначене для вироблення енергії електромобілями.