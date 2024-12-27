Китай отримає 506 000 тонн "енергії для електромобілів": що відомо про новий проєкт

Очікується, що літієвий рудник Goulamina працюватиме понад 23 роки, виробивши за цей час 15,6 млн тонн концентрату сподумену.

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Найбільша китайська компанія з виробництва літію Ganfeng Lithium оголосила про запуск першої фази свого літієвого рудника Goulamina на півдні Бугуні. Про це пише Interesting Engineering.

Проєкт Goulamina, розташований приблизно за 93 150 кілометрів на південь від столиці Малі Бамако, є одним з найбільших у світі невикористаних запасів літію в твердих породах. У межах першої фази компанія має намір отримувати 506 000 тонн літію на рік. На другому етапі обсяг виробництва планують наростити вдвічі — до 1 мільйона тонн.

Очікується, що рудник працюватиме понад 23 роки, виробивши за цей час 15,6 млн тонн концентрату сподумену. Нова ліцензія на видобуток охоплює 100 квадратних кілометрів, що становить приблизно одну десяту площі Гонконгу.

Раніше компанія Ganfeng Lithium, яка є найбільшим виробником літію в Китаї, придбала 40% акцій компанії Mali Lithium, власника проєкту Goulamina, в австралійської Leo Lithium з потенціалом повного викупу.

Як зазначають у виданні, Китай лідирує на світовому ринку електромобілів, забезпечуючи майже 60% світових поставок автомобілів з живленням від акумуляторів. На КНР також припадає 77% усіх акумуляторів для електромобілів у світі.

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Дослідники з Нанкінського університету в Китаї вважають, що поточні запаси літію можуть вичерпатися вже до 2029 року через дедалі більший попит на електромобілі та технології відновлюваної енергії. Щоб задовольнити прогнозований попит, вчені розробляють інноваційні способи вилучення літію з низькоякісних розсолів, включно з морською водою і солоними озерами.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" вивчає можливість видобутку водню з надр у Східному Сибіру, однак ставка на виробництво водню може спричинити обмеження експорту російського газу.

Також повідомлялося, що стартап CarbonX з Амстердама залучив 4 млн євро на промислове виробництво нового анодного матеріалу, який може допомогти Європі знизити залежність від поставок графіту для акумуляторів з Китаю.