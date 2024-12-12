Послабить контроль Китаю: в ЄС створили альтернативу важливому матеріалу для акумуляторів

Новий матеріал дасть змогу батареям швидше заряджатися і довше прослужити, а також є екологічнішим і ефективнішим, ніж графіт.

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Стартап CarbonX з Амстердама залучив 4 млн євро на промислове виробництво нового анодного матеріалу, який може допомогти Європі знизити залежність від поставок графіту для акумуляторів із Китаю. Про це пише TheNextWeb.

Як зазначають у виданні, графіт є основним матеріалом для виготовлення анодів літій-іонних акумуляторів — негативних електродів, що відповідають за накопичення і вивільнення електронів у процесі заряджання і розряджання. Він використовується в акумуляторах, що живлять найрізноманітнішу техніку.

За даними порталу, Європейський союз імпортує майже 100% свого графіту з Китаю. Проте Пекін нещодавно запровадив обмеження на експорт цього матеріалу на тлі політичної напруженості у відносинах із Заходом.

Своєю чергою CarbonX хоче запропонувати виробникам акумуляторів з ЄС і США "альтернативний графіт", який не просто виробляється на місці, а й є більш екологічним і ефективним.

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Повідомляється, що компанія розробила технологію "емульсійної сировини", яка бере технічний вуглець — дрібний чорний порошок, що складається здебільшого з чистого вуглецю, — і переробляє його в матеріал зі складною тривимірною пористою структурою. Ця структура, як і графіт, створює простори, куди іони літію можуть вставлятися під час зарядки.

За даними CarbonX, новий матеріал перевершує графіт, оскільки має ще більше маленьких щілин, у яких можуть ховатися іони літію. Це означає, що акумулятори зможуть швидше заряджатися і довше прослужити. Ба більше, технологія споживає менше енергії порівняно з виробництвом синтетичного або натурального графіту.

"Унікальна тривимірна пориста мережева пориста структура CarbonX покращує перенесення електронів та іонів літію, водночас зберігаючи високу стисливість для досягнення високої щільності енергії", — заявила технічна директорка і співзасновниця CarbonX Даніела Сорді.

У компанії наголосили, що наразі новий матеріал проходить останню стадію випробувань у кількох із 10 найбільших світових виробників акумуляторів. Стартап розраховує укласти перші угоди про постачання до середини 2025 року.

Нагадаємо, китайське державне підприємство China Electronics Technology Group Corporation розробило обладнання, що дає змогу масово виробляти графіт із вмістом вуглецю понад 99,99995%.

Також повідомлялося, що китайські вчені синтезували серію інноваційних асиметричних солей літію, які підвищують продуктивність і безпеку літій-металевих батарей.