"Зброя" проти США: нова технологія забезпечить Китай дешевим "дорогоцінним" матеріалом

Китай тепер може масово виробляти високочистий графіт, який використовують у ядерній енергетиці, напівпровідниках і аерокосмічній промисловості.

Китайське державне підприємство China Electronics Technology Group Corporation (CETC) розробило обладнання, що дає змогу масово виробляти графіт із вмістом вуглецю понад 99,99995%, що може дати Китаю перевагу в ключових технологічних секторах. Про це пише South China Morning Post.

Повідомляється, що графіт із вмістом вуглецю понад 99,99% вирізняється чудовим самозмащенням, електропровідністю, корозійною стійкістю, стабільністю за високих температур і винятковою хімічною стабільністю. Він широко використовується в таких сферах, як ядерна енергетика, напівпровідники та аерокосмічна промисловість.

"Наше нове розроблене обладнання успішно очистило графітовий порошок з чистоти 99,93% до більш ніж 99,99995%. Ця чистота близька до теоретичної межі", — заявив генеральний директор CETC Се Юнцян.

Згідно зі звітом CETC, крім значного підвищення чистоти, нова технологія також знижує вартість високочистого графіту на 60%. У компанії стверджують, що цей процес уже масштабований для масового виробництва.

Як зазначають у виданні, Китай є найбільшим у світі виробником і експортером графіту. Очікується, що поява нового обладнання зміцнить світове лідерство КНР у виробництві матеріалу, який розглядають як "найважливішу зброю у високотехнологічній війні із Заходом".

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У виданні наголосили, що з 1 грудня високочистий графітовий матеріал значиться у списку експортного контролю Китаю. Цей крок розглядають як контрзахід США і ЄС, які запровадили низку торговельних обмежень для Китаю, особливо в секторах електромобілів і напівпровідників.

"Китай володіє найбільшими і найякіснішими запасами природного лускатого графіту у світі. Подібно до рідкісноземельних елементів, графіт є дорогоцінним і невідновлюваним ресурсом, його не можна продавати за низькими цінами одразу після грубого перероблення", — сказав Сан Цин, голова Асоціації вуглецевої промисловості Китаю.

Сан Цин зазначив, що графітові матеріали високої чистоти, міцності та щільності широко застосовуються у військовій та аерокосмічній промисловості. На його думку, обмеження на експорт графіту, можливо, спрямовані проти поширення чутливих технологій, пов'язаних із застосуванням ядерної зброї.

Нагадаємо, зусилля Китаю з розроблення напівпровідників для штучного інтелекту стикаються з новими невдачами, оскільки США готуються запровадити нові правила, що обмежують експорт передових чипів пам'яті з Південної Кореї для китайських компаній.

Водночас китайська компанія Huawei має намір запустити масове виробництво свого найсучаснішого чипа штучного інтелекту (ШІ) в першому кварталі 2025 року, попри обмеження США.