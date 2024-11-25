Китайські літаки стануть невидимими для радарів США: що придумали вчені (фото)

За словами китайських дослідників, нова технологія може стати "ключем для Китаю до перемоги в майбутніх війнах".

Китайські фахівці Оборонного науково-технічного університету НВАК представили матеріал, здатний зробити літак невидимим для радарів, призначених для виявлення стелс-систем. Про це пише газета South China Morning Post.

Повідомляється, що новий матеріал може перетворити на тепло електромагнітні хвилі довжиною від 70 до 20 см. Цей діапазон охоплює більшість робочих довжин хвиль сучасних військових радарів.

Нове покриття ефективно засліплює анти-стелс-радар Фото: NUDT

Вчені також провели лабораторні випробування, під час яких підтвердили, що матеріал, товщиною з два аркуші паперу, ефективно поглинає низькочастотні електромагнітні хвилі під різними кутами.

За даними видання, згаданий матеріал легкий, гнучкий і може вироблятися у великих кількостях. Ці особливості роблять його придатним для покриття літаків та іншої військової техніки, яку потрібно зробити невидимою для радарів.

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За словами дослідників, винайдена ними технологія дає змогу досягти безпрецедентних "надширокосмугових низькочастотних прихованих ефектів" без використання важких і дорогих магнітних інгредієнтів. Це робить новий матеріал економічно вигідним.

Група вчених із Державної ключової лабораторії складних електромагнітних впливів на електроніку та інформаційні системи під керівництвом дослідника Цуя Кайбо зазначила, що ця розробка може стати "ключем для Китаю до перемоги в майбутніх війнах".

Нагадаємо, китайська корпорація аерокосмічної науки і технологій представила на авіасалоні в Чжухаї мобільну систему протиповітряної оборони FK-4000, яка вражає безпілотники за допомогою потужних мікрохвиль.

Також повідомлялося, що китайська компанія GARA презентувала на Airshow China 2024 проєкт некерованого гіперзвукового літального апарату GDF-600, оснащеного різними типами суббоєприпасів.