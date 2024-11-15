"Підсмажить" БПЛА на відстані 3 км: у Китаї представили нову мікрохвильову зброю

Система FK-4000 використовує для ураження БПЛА мікрохвилі, які практично невидимі і можуть охопити більшу територію, ніж лазери.

Китайська корпорація аерокосмічної науки і технологій представила на масштабному авіасалоні в Чжухаї мобільну систему протиповітряної оборони FK-4000, яка вражає безпілотники за допомогою потужних мікрохвиль. Про це пише газета South China Morning Post.

Повідомляється, що FK-4000 може перехоплювати найменші і легкі БПЛА аж до надмалих апаратів. Система оснащена антенною решіткою завширшки близько восьми метрів, здатною передавати мікрохвильові імпульси на відстань до 3 км менш ніж за секунду.

У статті йдеться, що мікрохвилі швидші за традиційні засоби боротьби з дронами. Крім того, вони практично невидимі і можуть впливати на велику площу, що робить їх ефективнішими за лазери для роботи на великих ділянках.

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На виставці також було представлено систему HPM від Norico Group, оснащену решіткою мікрохвильових випромінювачів приблизно такого самого розміру, як FK-4000, із кріпленням для системи виявлення та інтегрованим радаром пошуку і відстеження нагорі.

У виданні наголосили, що рої БПЛА і системи протидії їм, які зокрема були представлені на авіасалоні в Чжухаї, вважаються критично важливими в можливому сценарії війни за Тайвань.

Нагадаємо, китайські вчені повідомили про успішне розроблення нового типу мікрохвильової зброї, яка об'єднує кілька потужних променів в один для ураження цілі.

Зі свого боку австралійська компанія EOS представила лазерну зброю для боротьби з дронами Dazzler, інтегровану з дистанційно керованим бойовим модулем R800.