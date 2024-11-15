"Підсмажить" БПЛА на відстані 3 км: у Китаї представили нову мікрохвильову зброю
Система FK-4000 використовує для ураження БПЛА мікрохвилі, які практично невидимі і можуть охопити більшу територію, ніж лазери.
Китайська корпорація аерокосмічної науки і технологій представила на масштабному авіасалоні в Чжухаї мобільну систему протиповітряної оборони FK-4000, яка вражає безпілотники за допомогою потужних мікрохвиль. Про це пише газета South China Morning Post.
Повідомляється, що FK-4000 може перехоплювати найменші і легкі БПЛА аж до надмалих апаратів. Система оснащена антенною решіткою завширшки близько восьми метрів, здатною передавати мікрохвильові імпульси на відстань до 3 км менш ніж за секунду.
У статті йдеться, що мікрохвилі швидші за традиційні засоби боротьби з дронами. Крім того, вони практично невидимі і можуть впливати на велику площу, що робить їх ефективнішими за лазери для роботи на великих ділянках.
На виставці також було представлено систему HPM від Norico Group, оснащену решіткою мікрохвильових випромінювачів приблизно такого самого розміру, як FK-4000, із кріпленням для системи виявлення та інтегрованим радаром пошуку і відстеження нагорі.
У виданні наголосили, що рої БПЛА і системи протидії їм, які зокрема були представлені на авіасалоні в Чжухаї, вважаються критично важливими в можливому сценарії війни за Тайвань.
Нагадаємо, китайські вчені повідомили про успішне розроблення нового типу мікрохвильової зброї, яка об'єднує кілька потужних променів в один для ураження цілі.
Зі свого боку австралійська компанія EOS представила лазерну зброю для боротьби з дронами Dazzler, інтегровану з дистанційно керованим бойовим модулем R800.