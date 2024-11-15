"Поджарит" БПЛА на расстоянии 3 км: в Китае представили новое микроволновое оружие
Система FK-4000 использует для поражения БПЛА микроволны, которые практически невидимы и могут охватить большую территорию, чем лазеры.
Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий представила на масштабном авиасалоне в Чжухае мобильную систему противовоздушной обороны FK-4000, которая поражает беспилотники с помощью мощных микроволн. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Сообщается, что FK-4000 может перехватывать самые маленькие и легкие БПЛА вплоть до сверхмалых аппаратов. Система оснащена антенной решеткой шириной около восьми метров, способной передавать микроволновые импульсы на расстояние до 3 км менее чем за секунду.
В статье говорится, что микроволны быстрее традиционных средств борьбы с дронами. Кроме того, она практически невидимы и могут воздействовать на большую площадь, что делает их эффективнее лазеров для работы на обширных участках.
На выставке также была представлена система HPM от Norico Group, оснащенная решеткой микроволновых излучателей примерно такого же размера, как FK-4000, с креплением для системы обнаружения и интегрированным радаром поиска и отслеживания наверху.
В издании подчеркнули, что рои БПЛА и системы противодействия им, которые в частности были представлены на авиасалоне в Чжухае, считаются критически важными в возможном сценарии войны за Тайвань.
Напомним, китайские ученые сообщили об успешной разработке нового типа микроволнового оружия, которое объединяет несколько мощных лучей в один для поражения цели.
В свою очередь австралийская компания EOS представила лазерное оружие для борьбы с дронами Dazzler интегрированное с дистанционно управляемым боевым модулем R800.