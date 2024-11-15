"Поджарит" БПЛА на расстоянии 3 км: в Китае представили новое микроволновое оружие

Система FK-4000 использует для поражения БПЛА микроволны, которые практически невидимы и могут охватить большую территорию, чем лазеры.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий представила на масштабном авиасалоне в Чжухае мобильную систему противовоздушной обороны FK-4000, которая поражает беспилотники с помощью мощных микроволн. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Сообщается, что FK-4000 может перехватывать самые маленькие и легкие БПЛА вплоть до сверхмалых аппаратов. Система оснащена антенной решеткой шириной около восьми метров, способной передавать микроволновые импульсы на расстояние до 3 км менее чем за секунду.

В статье говорится, что микроволны быстрее традиционных средств борьбы с дронами. Кроме того, она практически невидимы и могут воздействовать на большую площадь, что делает их эффективнее лазеров для работы на обширных участках.

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На выставке также была представлена ​​система HPM от Norico Group, оснащенная решеткой микроволновых излучателей примерно такого же размера, как FK-4000, с креплением для системы обнаружения и интегрированным радаром поиска и отслеживания наверху.

В издании подчеркнули, что рои БПЛА и системы противодействия им, которые в частности были представлены на авиасалоне в Чжухае, считаются критически важными в возможном сценарии войны за Тайвань.

Напомним, китайские ученые сообщили об успешной разработке нового типа микроволнового оружия, которое объединяет несколько мощных лучей в один для поражения цели.

В свою очередь австралийская компания EOS представила лазерное оружие для борьбы с дронами Dazzler интегрированное с дистанционно управляемым боевым модулем R800.