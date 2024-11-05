Реальная "Звезда смерти": в Китае создали новое энергетического оружие против спутников США

Система с помощью оптоволокна очень точно атакует одну цель семью лучами и может эффективно подавлять работу спутников США, уверяют китайцы.

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Китайские ученые сообщили об успешной разработке нового типа микроволнового оружия, которое объединяет несколько мощных лучей в один для поражения цели. Подробности передает газета South China Morning Post.

Система состоит из нескольких микроволновых излучателей на транспортных средствах, стоящих в разных местах. Когда нужно, они генерируют микроволны, способные сливаться в один мощный луч для атаки одной цели. Очень похоже на "Звезду Смерти" из киновселенной "Звездные войны", которая сводила воедино восемь лазерных лучей для уничтожения планеты.

Эту идею считалось трудно реализовать на практике, ведь для эффективного объединения мощности электромагнитные волны из разных источников должны достигать одного и того же места в одно и то же время и в одной и той же форме.

Теперь же в Китае успешно провели экспериментальные испытания такой системы, потенциально предназначенной для военного применения. Тесты подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американских GPS и других спутников.

По расчетам исследовательской группы, для синхронизации лучей необходимо, чтобы каждый микроволновый излучатель был развернут с погрешностью позиционирования не больше нескольких миллиметров, а погрешность синхронизации времени между ними не должна превышать 170 пикосекунд, или триллионных долей секунды, что точнее атомных часов на спутниках GPS. Чтобы одолеть эти ограничения, специалисты объединили передающие устройства на разных платформах в одну сеть с помощью оптоволокна, благодаря этому их удалось очень точно синхронизировать.

В феврале стало известно, что Китай создал мощное микроволновое оружие против спутников, самолетов и беспилотных аппаратов. Система с четырьмя двигателями Стирлинга превращают тепло в механическую энергию, которая позволяет генерировать мощное магнитное поле, в 68 тысяч раз превышающее напряженность магнитного поля Земли. При этом оборудование помещается в грузовик и может быстро перемещаться.

А в сентябре 2024 года писали, что армия США получит микроволновое оружие ExDECS. Оно должно выжигать рои дронов. Разработчики сообщили, что ули опыт войны в Украине.