Реальна "Зірка смерті": у Китаї створили нову енергетичну зброю проти супутників США

Система за допомогою оптоволокна дуже точно атакує одну ціль сімома променями і може ефективно пригнічувати роботу супутників США, запевняють китайці.

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Китайські вчені повідомили про успішне розроблення нового типу мікрохвильової зброї, яка об'єднує кілька потужних променів в один для ураження цілі. Подробиці передає газета South China Morning Post.

Система складається з декількох мікрохвильових випромінювачів на транспортних засобах, що стоять у різних місцях. Коли потрібно, вони генерують мікрохвилі, здатні зливатися в один потужний промінь для атаки однієї цілі. Дуже схоже на "Зірку Смерті" з кіновсесвіту "Зоряні війни", яка зводила воєдино вісім лазерних променів для знищення планети.

Цю ідею вважалося важко реалізувати на практиці, адже для ефективного об'єднання потужності електромагнітні хвилі з різних джерел повинні досягати одного й того самого місця в один і той самий час і в одній і тій самій формі.

Тепер же в Китаї успішно провели експериментальні випробування такої системи, потенційно призначеної для військового застосування. Тести підтвердили, що пристрій може ефективно пригнічувати сигнали американських GPS та інших супутників.

За розрахунками дослідницької групи, для синхронізації променів необхідно, щоб кожен мікрохвильовий випромінювач був розгорнутий з похибкою позиціювання не більш як кілька міліметрів, а похибка синхронізації часу між ними не повинна перевищувати 170 пікосекунд, або трильйонних часток секунди, що точніше за атомний годинник на супутниках GPS. Щоб здолати ці обмеження, фахівці об'єднали передавальні пристрої на різних платформах в одну мережу за допомогою оптоволокна, завдяки цьому їх вдалося дуже точно синхронізувати.

У лютому стало відомо, що Китай створив потужну мікрохвильову зброю проти супутників, літаків і безпілотних апаратів. Система з чотирма двигунами Стірлінга перетворюють тепло на механічну енергію, яка дає змогу генерувати потужне магнітне поле, що у 68 тисяч разів перевищує напруженість магнітного поля Землі. При цьому обладнання поміщається у вантажівку і може швидко переміщатися.

А у вересні 2024 року писали, що армія США отримає мікрохвильову зброю ExDECS. Вона має випалювати рої дронів. Розробники повідомили, що мають досвід війни в Україні.