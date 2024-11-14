"Звездные войны" сегодня: как лазерное оружие превращает научную фантастику в реальность

Израиль, США, Великобритания, Южная Корея, Индия стремятся как можно быстрее вооружиться лазерными системами по мере того, как дроны и ракеты становятся все опаснее.

По мере развития военных конфликтов и появления новых технологий лазерное оружие занимает все большую нишу в оборонных стратегиях по всему миру, предлагая экономически эффективную и действенную альтернативу дорогостоящим системам противоракетной обороны. Когда-то лазерное оружие было лишь гранью научной фантастики, но теперь оно становится реальностью на поле боя: военные державы по всему миру стремятся развернуть высокоэнергетическое лазерное оружие.

Фокус перевел статью журналистки Шубханги Палве для издания The Eurasian Times, о том, как разные страны разрабатывают лазерные установки против беспилотников и ракет, которые представляют все большую угрозу.

Пример 1: Израиль

Израиль, вовлеченный в конфликт на нескольких фронтах, объявил о прогрессе в разработке своей долгожданной мощной лазерной системы перехвата, известной как "Железный луч" (Iron Beam).

Система Iron Beam, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в течение года, предназначена для работы совместно с "Железным куполом" (Iron Dome) и специально предназначена для обнаружения более мелких объектов.

Демонстрация работы системы "Железный луч" от Rafael и Elbit Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Во время подписания контракта стоимостью 535 миллионов долларов США с оборонными подрядчиками Rafael и Elbit генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир заявил: "ожидается, что первая боевая готовность наземной лазерной системы будет достигнута через год".

Согласно заявлению министерства, соглашение направлено на "значительное ускорение" производства, гарантируя своевременную поставку лазерных систем с высокой производительностью.

Эксперты полагают, что лазерная противоракетная оборона может стать гораздо более дешевой альтернативой израильским ракетам-перехватчикам, которые сейчас применяются для обезвреживания вражеских ракет и беспилотников. Используя энергию вместо физических средств перехвата для уничтожения целей, лазерные системы обещают существенную экономию средств.

Например, в то время как ракеты, запущенные базирующимися в Газе группировками, стоят менее 1000 долларов США каждая, перехватчик Tamir для "Железного купола" стоит около 50 000 долларов США, а стоимость одной ракеты Patriot может достигать 3 миллионов долларов США. Напротив, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сообщил, что перехват с помощью "Железного луча" обойдется всего в 2 доллара США, что позволит отразить любое количество атак при незначительных затратах.

Пример 2: США

В апреле армия США сообщила, что разместила два высокоэнергетических лазерных оружия (место не разглашается) за рубежом для защиты американских войск и союзников от вражеских беспилотников. Это первое известное развертывание системы направленной энергии для противовоздушной обороны в истории вооруженных сил США.

Лазерная система ПВО P-HEL на основе LOCUST от BlueHalo Фото: BlueHalo

Согласно пресс-релизу компании, система P-HEL, разработанная на основе лазерной системы оружия LOCUST компании BlueHalo, начала эксплуатироваться за рубежом в ноябре 2022 года, а вторая система прибыла "в начале этого года".

Пример 3: Великобритания

В мае Министерство обороны Великобритании (МО) объявило об успешном испытании DragonFire, своего первого лазерного оружия. Испытания в январе на полигоне Гебрид в Шотландии продемонстрировали точность лазера, поразившего монету с расстояния в километр.

Применение британской лазерной системы Dragon Fire Фото: Twitter

Эта мощная лазерная система, способная обезвреживать беспилотники, представляет собой экономически выгодную альтернативу обычным ракетам. Хотя Минобороны не раскрыло максимальную дальность действия оружия, оно отметило, что DragonFire может "поражать любую видимую цель". Система будет развернута на кораблях Королевского флота к 2027 году, на пять лет раньше запланированного срока.

Пример 4: Южная Корея

Южнокорейский "Проект Звездных войн" (Star Wars Project) призван трансформировать возможности обороны с помощью лазерного оружия, предназначенного для борьбы с дронами и ракетами. Лазерная система Block-I может точно поражать небольшие беспилотники и мультикоптеры на близком расстоянии, согласно Управлению программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA). В пресс-релизе не указана стоимость производства оружия, но отмечено, что каждый выстрел будет стоить около 2 000 вон или всего 1,50 доллара США.

На фоне растущей напряженности в отношениях с Северной Кореей и частых вторжений беспилотников Южная Корея планирует наладить массовое производство недорогого, необнаруживаемого лазерного оружия, разработанного в партнерстве с Hanwha Aerospace, для противодействия угрозам со стороны Севера.

Проєкт "Звездные войны" в Южной Корее

Пример 5: Индия

Чтобы не отставать, Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) также добивается значительного прогресса в технологии лазерного оружия, разрабатывая такие системы, как лазеры Durga II и Kali как для тактического, так и для стратегического применения. Эти достижения направлены на повышение возможностей противоракетной и противобеспилотной обороны, что соответствует мировым тенденциям в области оружия направленной энергии.

Индийское лазерное оружие Durga II

Лазерная наука

Страны по всему миру все больше осознают потенциал оружия направленной энергии (ОНЭ) и запускают различные проекты по разработке передовых лазерных систем. Давайте сначала разберемся, что подразумевается под лазерным оружием и как оно работает.

Высокоэнергетический лазер по сути представляет собой большую стационарную систему выработки энергии, оснащенную направленной энергетической решеткой наверху. Разработанный для стационарной, а не мобильной обороны, он перехватывает и нейтрализует приближающиеся беспилотники и ракеты противника с помощью сфокусированного луча высокоэнергетических фотонов

Система работает по простому принципу: она генерирует значительное количество энергии для возбуждения фотонов, которые затем направляются на конкретную цель, нагревая концентрированную область беспилотника или ракеты до тех пор, пока она не воспламенится. Процесс практически бесшумен, а энергетический луч — невидим. Единственным визуальным признаком поражения являются искры и пламя, вырывающиеся из цели. Лазерное оружие использует эту направленную энергию для отключения или уничтожения целей с помощью концентрированных световых лучей.

Интересно, что концепция использования лазеров в оборонных целях не нова, их потенциал был признан многими годами ранее, однако до недавнего времени они не были широко внедрены в практические приложения.

Развитие рынка и перспективы на будущее

По данным исследовательской платформы Karmark, рынок лазерного оружия может расти ежегодными темпами в 13,1% в период с 2024 по 2031 год. Этот рост обусловлен постоянным развитием лазерных технологий, включая увеличение дальности действия, выходной мощности и интеграцию с существующими военными системами.

Ключевые тенденции, определяющие развитие рынка, включают разработку портативных лазерных систем, исследования высокоэнергетических лазерных платформ и увеличение государственного финансирования исследований направленной энергии.

Основными игроками на рынке лазерного оружия являются Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Company, Boeing Company, Rheinmetall AG и Thales. Рынок обслуживает различные приложения, включая оборону, войну и внутреннюю безопасность.

Существуют различные типы лазерного оружия, в том числе оптоволоконное лазерное оружие, в котором для создания мощных пучков используются оптические волокна, оно известно своей эффективностью и компактностью. Есть также газовое лазерное оружие, в котором для создания мощных лучей используются газовые смеси, для них часто требуются более крупные установки. В твердотельном лазерном оружии используются твердые усиливающие материалы для надежной работы и высокого качества пучка лучей. В полупроводниковом лазерном оружии используются легкие полупроводниковые материалы для уменьшения размеров и интеграции в различные платформы.

В целом перспективы рынка лазерного оружия являются многообещающими, что обусловлено растущим вниманием к модернизации обороны и спросом на современное оружие для противодействия меняющимся угрозам.

Экономически выгодная защита

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса за 2023 год о программах США по созданию оружия направленной энергии (DEW), высокоэнергетические лазеры, если они будут успешно разработаны, могут быть весьма эффективны для задач ПВО ближнего радиуса действия, противодействия вертолетам и низколетящим самолетам, а также перехвата приближающихся ракет, беспилотников, артиллерийских снарядов и мин. При достаточной мощности непрерывный лазерный луч также может нейтрализовать быстро движущиеся, защищенные угрозы, такие как крылатые и, потенциально, даже баллистические ракеты.

Лазерное оружие привлекло значительное внимание из-за его потенциального военного применения. Оно предлагает такие преимущества, как точность наведения, снижение сопутствующего ущерба и более низкие эксплуатационные расходы, чем традиционные боеприпасы.

Эти системы повышают военную эффективность в обороне, нанося точные удары с минимальным риском для окружающих территорий. В войне они обеспечивают расширенные возможности для перехвата ракет и беспилотников, соответствуя современным боевым стратегиям и выступая в качестве экономически эффективной альтернативы дорогостоящим ракетным системам.

Производители оборонной продукции наращивают усилия по разработке экономически эффективного высокоэнергетического лазерного оружия. Известные мировые подрядчики по обороне, включая RTX (США), QinetiQ (Великобритания) и MBDA (Европа), вкладывают значительные средства в передовые технологии.

Лазерное оружие эффективно против дронов Фото: Lockheed Martin

Вызовы для лазеров

Несмотря на обещания лазерного оружия, проблемы остаются. Как подчеркивает Пол Грей, руководитель отдела развития бизнеса Advanced Weapons, необходимость точного наведения и способность удерживать сфокусированный лазер на цели в течение нескольких секунд являются существенными препятствиями.

Гонка за развертывание экономически эффективных лазерных систем становится все более важной, поскольку страны сталкиваются с растущим распространением недорогих беспилотников и ракет.

Будущее войны

По мере того, как небо заполняется все большим количеством беспилотников и растет угроза ракетных атак, лазерное оружие становится важнейшим компонентом современной военной стратегии.

Эпоха лазерной войны не приближается — она уже наступила. По мере того, как эти системы становятся все более сложными и распространенными, они переопределяют границы между научной фантастикой и военной реальностью, по одному фотону за раз.

Поскольку достижения в области лазерных технологий продолжают развиваться, а страны наращивают усилия по интеграции этих систем в свои военные арсеналы, лазерное оружие готово сыграть ключевую роль в современной войне.

Об авторе

Шубханги Палве — журналистка, пишущая на темы обороны и аэрокосмической отрасли. До прихода в EurAsian Times она работала в ET Prime. В этой должности она сосредоточилась на освещении оборонных стратегий и оборонного сектора с финансовой точки зрения. Она обладает более чем 15-летним опытом работы в медиаиндустрии, охватывающей печатные и электронные СМИ.