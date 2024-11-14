"Зоряні війни" сьогодні: як лазерна зброя перетворює наукову фантастику на реальність

Ізраїль, США, Велика Британія, Південна Корея, Індія прагнуть якнайшвидше озброїтися лазерними системами в міру того, як дрони і ракети стають дедалі небезпечнішими.

У міру розвитку військових конфліктів і появи нових технологій лазерна зброя посідає дедалі більшу нішу в оборонних стратегіях по всьому світу, пропонуючи економічно ефективну та дієву альтернативу дорогим системам протиракетної оборони. Колись лазерна зброя була лише гранню наукової фантастики, але тепер вона стає реальністю на полі бою: військові держави в усьому світі прагнуть розгорнути високоенергетичну лазерну зброю.

Фокус переклав статтю журналістки Шубханги Палве для видання The Eurasian Times, про те, як різні країни розробляють лазерні установки проти дронів і ракет, які становлять дедалі більшу загрозу.

Приклад 1: Ізраїль

Ізраїль, залучений у конфлікт на кількох фронтах, оголосив про прогрес у розробці своєї довгоочікуваної потужної лазерної системи перехоплення, відомої як "Залізний промінь" (Iron Beam).

Система Iron Beam, яку, як очікують, буде введено в експлуатацію протягом року, призначена для роботи спільно з "Залізним куполом" (Iron Dome) і спеціально призначена для виявлення дрібніших об'єктів.

Демонстрація роботи системи "Залізний промінь" від Rafael і Elbit Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Під час підписання контракту вартістю 535 мільйонів доларів США з оборонними підрядниками Rafael і Elbit генеральний директор Міністерства оборони Еяль Замір заявив: "очікується, що перша бойова готовність наземної лазерної системи буде досягнута через рік".

Згідно із заявою міністерства, угода спрямована на "значне прискорення" виробництва, гарантуючи своєчасну поставку лазерних систем із високою продуктивністю.

Експерти вважають, що лазерна протиракетна оборона може стати набагато дешевшою альтернативою ізраїльським ракетам-перехоплювачам, які зараз застосовуються для знешкодження ворожих ракет і безпілотників. Використовуючи енергію замість фізичних засобів перехоплення для знищення цілей, лазерні системи обіцяють суттєву економію коштів.

Наприклад, тоді як ракети, запущені угрупованнями, що базуються в Газі, коштують менше ніж 1 000 доларів США кожна, перехоплювач Tamir для "Залізного купола" коштує близько 50 000 доларів США, а вартість однієї ракети Patriot може досягати 3 мільйонів доларів США. Натомість колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт повідомив, що перехоплення за допомогою "Залізного променя" обійдеться лише у 2 долари США, що дасть змогу відбити будь-яку кількість атак за незначних витрат.

Приклад 2: США

У квітні армія США повідомила, що розмістила дві високоенергетичні лазерні системи (місце не розголошують) за кордоном для захисту американських військ і союзників від ворожих безпілотників. Це перше відоме розгортання системи спрямованої енергії для протиповітряної оборони в історії збройних сил США.

Лазерна система ППО P-HEL на основі LOCUST від BlueHalo Фото: BlueHalo

Згідно з пресрелізом компанії, система P-HEL, розроблена на основі лазерної системи зброї LOCUST компанії BlueHalo, почала експлуатуватися за кордоном у листопаді 2022 року, а друга система прибула "на початку цього року".

Приклад 3: Велика Британія

У травні Міністерство оборони Великої Британії (МО) оголосило про успішне випробування DragonFire, своєї першої лазерної зброї. Випробування в січні на полігоні Гебрид у Шотландії продемонстрували точність лазера, який вразив монету з відстані в кілометр.

Застосування британської лазерної системи Dragon Fire Фото: Twitter

Ця потужна лазерна система, здатна знешкоджувати безпілотники, являє собою економічно вигідну альтернативу звичайним ракетам. Хоча Міноборони не розкрило максимальну дальність дії зброї, воно зазначило, що DragonFire може "вражати будь-яку видиму ціль". Систему буде розгорнуто на кораблях Королівського флоту до 2027 року, на п'ять років раніше запланованого терміну.

Приклад 4: Південна Корея

Південнокорейський "Проєкт Зоряних воєн" (Star Wars Project) покликаний трансформувати можливості оборони за допомогою лазерної зброї, призначеної для боротьби з дронами і ракетами. Лазерна система Block-I може точно вражати невеликі безпілотники і мультикоптери на близькій відстані, згідно з Управлінням програми оборонних закупівель Південної Кореї (DAPA). У пресрелізі не вказана вартість виробництва зброї, але зазначено, що кожен постріл коштуватиме близько 2 000 вон або лише 1,50 долара США.

На тлі всебільшої напруженості у відносинах із Північною Кореєю і частих вторгнень безпілотників Південна Корея планує налагодити масове виробництво недорогої лазерної зброї, яку неможливо виявити і яку можна було б розробити в партнерстві з Hanwha Aerospace, для протидії загрозам із боку Півночі.

Проєкт "Зоряні війни" в Південній Кореї

Приклад 5: Індія

Щоб не відставати, Організація оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO) також домагається значного прогресу в технології лазерної зброї, розробляючи такі системи, як лазери Durga II і Kali як для тактичного, так і для стратегічного застосування. Ці досягнення спрямовані на підвищення можливостей протиракетної та протибезпілотної оборони, що відповідає світовим тенденціям у галузі зброї спрямованої енергії.

Індійська лазерна зброя Durga II

Лазерна наука

Країни в усьому світі дедалі більше усвідомлюють потенціал зброї спрямованої енергії (ОНЕ) і запускають різні проєкти з розроблення передових лазерних систем. Давайте спочатку розберемося, що мається на увазі під лазерною зброєю і як вона працює.

Високоенергетичний лазер по суті являє собою велику стаціонарну систему вироблення енергії, оснащену спрямованою енергетичною решіткою нагорі. Розроблений для стаціонарної, а не мобільної оборони, він перехоплює і нейтралізує безпілотники і ракети противника, що наближаються, за допомогою сфокусованого променя високоенергетичних фотонів.

Система працює за простим принципом: вона генерує значну кількість енергії для збудження фотонів, які потім спрямовують на конкретну мету, нагріваючи концентровану ділянку безпілотника або ракети доти, доки вона не запалиться. Процес практично безшумний, а енергетичний промінь — невидимий. Єдиною візуальною ознакою ураження є іскри і полум'я, що вириваються з цілі. Лазерна зброя використовує цю спрямовану енергію для відключення або знищення цілей за допомогою концентрованих світлових променів.

Цікаво, що концепція використання лазерів в оборонних цілях не нова, їхній потенціал визнали багатьма роками раніше, проте донедавна їх не було широко впроваджено в практичні застосунки.

Розвиток ринку та перспективи на майбутнє

За даними дослідницької платформи Karmark, ринок лазерної зброї може зростати щорічними темпами в 13,1% у період з 2024 по 2031 рік. Це зростання зумовлене постійним розвитком лазерних технологій, включно зі збільшенням дальності дії, вихідної потужності та інтеграцією з наявними військовими системами.

Ключові тенденції, що визначають розвиток ринку, охоплюють розробку портативних лазерних систем, дослідження високоенергетичних лазерних платформ і збільшення державного фінансування досліджень спрямованої енергії.

Основними гравцями на ринку лазерної зброї є Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Raytheon Company, Boeing Company, Rheinmetall AG і Thales. Ринок обслуговує різні додатки, включно з обороною, війною і внутрішньою безпекою.

Є різні типи лазерної зброї, зокрема оптоволоконна лазерна зброя, в якій для створення потужних пучків використовуються оптичні волокна, вона відома своєю ефективністю і компактністю. Є також газова лазерна зброя, в якій для створення потужних променів використовуються газові суміші, для них часто потрібні більші установки. У твердотільній лазерній зброї використовують тверді підсилювальні матеріали для надійної роботи і високої якості пучка променів. У напівпровідниковій лазерній зброї використовують легкі напівпровідникові матеріали для зменшення розмірів та інтеграції в різні платформи.

Загалом перспективи ринку лазерної зброї є багатообіцяльними, що зумовлено всебільшою увагою до модернізації оборони та попитом на сучасну зброю для протидії мінливим загрозам.

Економічно вигідний захист

Згідно зі звітом Дослідницької служби Конгресу за 2023 рік про програми США зі створення зброї спрямованої енергії (DEW), високоенергетичні лазери, якщо їх успішно розроблять, можуть бути вельми ефективними для завдань ППО ближнього радіусу дії, протидії гелікоптерам і літакам, які летять низько, а також перехоплення ракет, безпілотників, артилерійських снарядів і мін, що наближаються. За достатньої потужності безперервний лазерний промінь також може нейтралізувати швидкорухомі, захищені загрози, як-от крилаті та, потенційно, навіть балістичні ракети.

Лазерна зброя привернула значну увагу через її потенційне військове застосування. Вона пропонує такі переваги, як точність наведення, зниження супутнього збитку і нижчі експлуатаційні витрати, ніж традиційні боєприпаси.

Ці системи підвищують військову ефективність в обороні, завдаючи точні удари з мінімальним ризиком для навколишніх територій. У війні вони забезпечують розширені можливості для перехоплення ракет і безпілотників, відповідаючи сучасним бойовим стратегіям і виступаючи як економічно ефективна альтернатива дорогим ракетним системам.

Виробники оборонної продукції нарощують зусилля з розробки економічно ефективної високоенергетичної лазерної зброї. Відомі світові підрядники з оборони, включно з RTX (США), QinetiQ (Велика Британія) і MBDA (Європа), вкладають значні кошти в передові технології.

Лазерна зброя ефективна проти дронів Фото: Lockheed Martin

Виклики для лазерів

Попри обіцяні перспективи лазерної зброї, проблеми залишаються. Як наголошує Пол Грей, керівник відділу розвитку бізнесу Advanced Weapons, необхідність точного наведення і здатність утримувати сфокусований лазер на цілі протягом кількох секунд є суттєвими перешкодами.

Перегони за розгортання економічно ефективних лазерних систем стають дедалі важливішими, оскільки країни стикаються зі всебільшим поширенням недорогих безпілотників і ракет.

Майбутнє війни

У міру того, як небо заповнюється дедалі більшою кількістю безпілотників і зростає загроза ракетних атак, лазерна зброя стає найважливішим компонентом сучасної військової стратегії.

Епоха лазерної війни не наближається — вона вже настала. У міру того, як ці системи стають дедалі складнішими і поширенішими, вони перевизначають межі між науковою фантастикою і військовою реальністю, по одному фотону за раз.

Оскільки досягнення в галузі лазерних технологій продовжують розвиватися, а країни нарощують зусилля з інтеграції цих систем у свої військові арсенали, лазерна зброя готова зіграти ключову роль у сучасній війні.

Про автора

Шубхангі Палве — журналістка, яка пише на теми оборони та аерокосмічної галузі. До приходу в EurAsian Times вона працювала в ET Prime. На цій посаді вона зосередилася на висвітленні оборонних стратегій та оборонного сектору з фінансового погляду. Вона має більш ніж 15-річний досвід роботи в медіаіндустрії, що охоплює друковані та електронні ЗМІ.