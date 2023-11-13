"Підсмажить" дрони ворога на відстані 2 км: EOS представила потужну лазерну гармату Dazzler

Лазерна зброя потужністю 500 Вт виводить з ладу оптику безпілотників і вважається зброєю "м'якого ураження".

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Австралійська компанія EOS продемонструвала лазерну зброю для боротьби з дронами Dazzler інтегровану з дистанційно керованим бойовим модулем R800 на виставці Indopacific 2023. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

R800 являє собою потужну бойову станцію, здатну розміщувати автоматичні гармати калібром до 30 мм, а також протитанкові та наземні ракети малої дальності. Dazzler називають "старшим братом" системи Slinger, яку незабаром отримають ЗСУ для боротьби з дронами російських окупантів у рамках допомоги від США. Ця система протидії дронам поєднує в собі 30-мм гармату зі спеціальними боєприпасами та забезпечує дальність ураження до 800 метрів.

Система Slinger знищує дрони за допомогою кулемета Фото: Facebook

Як зазначає видання Naval News, на відміну від Slinger, Dazzler використовує лазер безперервної дії (CW) потужністю 500 Вт, ефективний на відстані до 2000 метрів. Якщо кулемет Slinger повністю знищує дрони, то лазерна гармата призначена для ураження електрооптичних систем наведення, а тому вважається системою "м'якого знищення". У поєднанні з традиційною 30-мм гарматою R800 і спареним з нею 7,62-мм кулеметом, Dazzler надає операторам низку ефективних кінетичних і некінетичних способів для боротьби з літаючими та надводними безпілотниками.

Лазер Dazzler встановлено на бойовій платформі R800 Фото: Naval News

З точки зору розробки системі наразі присвоєно рівень технологічної готовності (TRL) 6. Класифікація вказує на те, що Dazzler пройшов реальні технічні випробування з дронами. Наразі лазерна зброя перебуває в розробці близько восьми місяців.

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Розробники стверджують, що їхня лазерна зброя підходить для інтеграції в низку бойових модулів, водночас R800 і його "вражаюча дія на рівні турелі" орієнтовані на ширше коло користувачів. Представники EOS зазначили, що за додаткового фінансування та зусиль Dazzler також зможуть поєднати з більш легкими платформами R150S. Цей бойовий модуль підтримує кулемети калібру до 50 мм і підходить для встановлення на легкі позашляховики.

Віцепрезидент з продажу та розвитку бізнесу EOS Defense Systems Скотт Гікс заявив журналістам AuManufacturing, що EOS продемонструвала чудову точність і можливості протидії дронам своєї системи Slinger RWS, що поставляється в Україну. Наразі невідомо, чи зможуть українські війська отримати ще й лазерні гармати від виробника.

Раніше Фокус повідомляв про розробку лазерної зброї для знищення роїв БПЛА. Новітня лазерна система, що встановлюється на бронемашину Wolfhound, спеціально розроблена для протидії повітряним загрозам, насамперед безпілотним літальним апаратам.