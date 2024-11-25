Китайские самолеты станут невидимыми для радаров США: что придумали ученые (фото)

По словам китайских исследователей, новая технология может стать "ключом для Китая к победе в будущих войнах".

Китайские специалисты Оборонного научно-технического университета НОАК представили материал, способный сделать самолет невидимым для радаров, предназначенных для обнаружения стелс-систем. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Сообщается, что новый материал может преобразовать в тепло электромагнитные волны длиной от 70 до 20 см. Этот диапазон охватывает большинство рабочих длин волн современных военных радаров.

Новое покрытие эффективно ослепляет анти-стелс-радар Фото: NUDT

Ученые также провели лабораторные испытания в ходе которых подтвердили, что материал, толщиной с два листа бумаги, эффективно поглощает низкочастотные электромагнитные волны под разными углами.

По данным издания, упомянутый материал легкий, гибкий и может производиться в больших количествах. Эти особенности делают его подходящим для покрытия самолетов и прочей военной техники, которую нужно сделать невидимой для радаров.

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По словам исследователей, изобретенная ими технология позволяет достичь беспрецедентных "сверхширокополосных низкочастотных скрытых эффектов" без использования тяжелых и дорогих магнитных ингредиентов. Это делает новый материал экономически выгодным.

Группа ученых из Государственной ключевой лаборатории сложных электромагнитных воздействий на электронику и информационные системы под руководством исследователя Цуя Кайбо отметила, что данная разработка может стать "ключом для Китая к победе в будущих войнах".

Напомним, китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий представила на авиасалоне в Чжухае мобильную систему противовоздушной обороны FK-4000, которая поражает беспилотники с помощью мощных микроволн.

Также сообщалось, что китайская компания GARA презентовала на Airshow China 2024 проект неуправляемого гиперзвукового летательного аппарата GDF-600, оснащенного различными типами суббоеприпасов.