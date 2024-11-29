"Оружие" против США: новая технология обеспечит Китай дешевым "драгоценным" материалом

Китай теперь может массово производить высокочистый графит, используемый в ядерной энергетике, полупроводниках и аэрокосмической промышленности.

Китайское государственное предприятие China Electronics Technology Group Corporation (CETC) разработало оборудование, позволяющее массово производить графит с содержанием углерода более 99,99995%, что может дать Китаю преимущество в ключевых технологических секторах. Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается что графит с содержанием углерода более 99,99% отличается превосходной самосмазкой, электропроводностью, коррозионной стойкостью, стабильностью при высоких температурах и исключительной химической стабильностью. Он широко используется в таких сферах, как ядерная энергетика, полупроводники и аэрокосмическая промышленность.

"Наше новое разработанное оборудование успешно очистило графитовый порошок с чистоты 99,93% до более чем 99,99995%. Эта чистота близка к теоретическому пределу", — заявил генеральный директор CETC Се Юнцян.

Согласно отчету CETC, кроме значительного повышения чистоты, новая технология также снижает стоимость высокочистого графита на 60%. В компании утверждают, что этот процесс уже масштабирован для массового производства.

Как отмечают в издании, Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером графита. Ожидается, что появление нового оборудования укрепит мировое лидерство КНР в производстве материала, который рассматривается как "важнейшее оружие в высокотехнологичной войне с Западом".

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В издании подчеркнули, что с 1 декабря высокочистый графитовый материал числиться в списке экспортного контроля Китая. Этот шаг рассматривается как контрмера США и ЕС, которые ввели ряд торговых ограничений для Китая, особенно в секторах электромобилей и полупроводников.

"Китай обладает крупнейшими и самыми качественными запасами природного чешуйчатого графита в мире. Подобно редкоземельным элементам, графит является драгоценным и невозобновляемым ресурсом, его нельзя продавать по низким ценам сразу после грубой переработки", — сказал Сан Цин, глава Ассоциации углеродной промышленности Китая.

Сан Цин отметил, что графитовые материалы высокой чистоты, прочности и плотности широко применяются в военной и аэрокосмической промышленности. По его мнению, ограничения на экспорт графита, возможно, направлены против распространения чувствительных технологий, связанных с применением ядерного оружия.

Напомним, усилия Китая по разработке полупроводников для искусственного интеллекта сталкиваются с новыми неудачами, поскольку США готовятся ввести новые правила, ограничивающие экспорт передовых чипов памяти из Южной Кореи для китайских компаний.

При этом китайская компания Huawei намерена запустить массовое производство своего самого передового чипа искусственного интеллекта (ИИ) в первом квартале 2025 года, несмотря на ограничения США.