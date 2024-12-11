Прослужить 20 років: нова залізо-натрієва батарея витримує 700 циклів без втрат

Стартап Inlyte Energy оптимізував технологію хлорид-метал-натрієвих акумуляторів, знизивши їхню вартість, але зберігши високу продуктивність.

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Американський стартап Inlyte Energy оголосив, що його залізо-натрієві хімічні елементи продемонстрували стабільне циксування в батареях комерційного розміру і готові до масштабування. Про це пише ESS News.

Повідомляється, спочатку хлорид-метал-натрієві батареї були розроблені для електромобілів у 1980-1990-х роках. Зараз стартап оптимізує цю технологічну платформу для тривалого зберігання енергії, замінюючи нікель на залізо, щоб домогтися зниження вартості при збереженні високої продуктивності.

За даними компанії, більш ніж річне тестування батарей показало, що вони можуть витримати щонайменше 7 000 циклів зарядки-розрядки без втрати енергоємності. Це означає, що акумулятор може прослужити 20 років. Традиційні хлорид-метал-натрієві натрієві акумулятори демонструють такі самі показники, але коштують у рази дорожче.

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"Наша запатентована інноваційна технологія залізного катода й оптимізовані умови експлуатації уможливили досягнення цього рубежу. Використовуючи залізо і кухонну сіль, наявні в достатку в надрах землі, ми змінюємо економіку і створюємо внутрішні ланцюжки поставок для зберігання енергії", — заявив віцепрезидент компанії з інженерних питань Вілл Гент.

За даними порталу, Inlyte Energy планує запустити комерційні демонстраційні моделі 2025 року і почати великомасштабне виробництво у США до початку 2027-го.

Нагадаємо, китайські вчені синтезували серію інноваційних асиметричних солей літію, які підвищують продуктивність і безпеку літій-металевих батарей.

Своєю чергою вчені з Шотландії досліджували новий тип літій-іонного акумулятора з монокристалічним електродом, виявивши, що він може витримувати понад 20 000 циклів заряду-розряду, перш ніж його ємність скоротитися до 80%.