Акумулятори електромобілів можуть прослужити на 40% довше: що виявили вчені

Дослідники протестували 92 літій-іонні акумулятори і виявили, що в реальних умовах вони можуть бути довговічнішими, аніж раніше вважалося.

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Учені з Інституту енергетики Прекорта при Стенфордському університеті та Національної лабораторії SLAC виявили, що акумулятор середньостатистичного електромобіля може прослужити на 40% довше, ніж передбачають стандартні лабораторні випробування. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що під час стандартних лабораторних випробувань акумулятори по кілька разів розряджають і повністю заряджають. Так роблять, щоб визначити, чи надійна конструкція акумулятора і чи має вона прийнятний термін служби.

Водночас у реальному житті батарея електромобіля працює, забезпечуючи живлення автомобіля в умовах інтенсивного руху в містах, на шосе, на частих світлофорах або за тривалих стоянок. Жоден із цих чинників не враховується в стандартних тестах акумуляторів.

Щоб якісніше протестувати акумулятори, дослідники розробили чотири сценарії розрядки електромобіля, включно з послідовною і динамічною розрядкою з використанням реальних даних. За два роки вони протестували 92 літій-іонні акумулятори і виявили, що термін служби акумуляторів у реальних умовах водіння довший, аніж передбачалося.

"Ми неправильно тестували акумулятори електромобілів. На наш подив, реальне водіння з частими прискореннями, гальмуванням, що трохи заряджає акумулятори, зупинками для того, щоб заскочити в магазин, і наданням акумуляторам відпочинку протягом кількох годин поспіль допомагає акумуляторам працювати довше", — заявила доцентка кафедри енергетики та інженерії в Школі сталого розвитку ім. Дерра при Стенфордському університеті Симона Онорі.

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Наприклад, дослідження показало, що коротке й різке прискорення електромобіля уповільнює деградацію акумуляторів, а сильне натискання на педаль уповільнює старіння акумулятора, а не прискорює його. Вчені також виявили, що для повільнішого старіння батарей краще дотримуватися "золотої середини" між безперервними циклами заряду-розряду і простоєм.

Як зазначають у виданні, вчені показали, що власникам електромобілів, можливо, доведеться купувати нову акумуляторну батарею або міняти свій автомобіль на кілька років пізніше. Крім того, ці результати дослідження актуальні для зберігання енергії та живлення імплантатів в організмі людини.

Нагадаємо, південнокорейська технологічна компанія Deogam представила новаторську систему переробки електроенергії, яка збільшує запас ходу електромобілів на 10%.

Своєю чергою група вчених з Університету Нового Південного Уельсу розробила органічний матеріал, здатний зберігати протони, і використовувала його для створення нової протонної батареї.