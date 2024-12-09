Нова технологія збільшує запас ходу батареї на 10%, заощаджуючи 3,5 млн МВт на рік

Якби ця технологія була встановлена на приблизно 14 млн електромобілів, вона могла б економити близько 3 577 000 МВт*год енергії на рік — еквівалентно потужності 10 атомних електростанцій

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Південнокорейська технологічна компанія Deogam представила новаторську систему переробки електроенергії, яка збільшує запас ходу електромобілів на 10%. Про це пише interestingengineering.com.

Ця інноваційна технологія вловлює електромагнітні хвилі, що генеруються під час роботи транспортного засобу, і перетворює їх на корисну електроенергію, що значно знижує витрати на зарядку і викиди вуглецю. Якби ця технологія була встановлена на приблизно 14 млн електромобілів, які зараз перебувають на дорогах, вона могла б економити близько 3 577 000 МВт*год енергії на рік — еквівалентно потужності 10 атомних електростанцій. Крім того, впровадження цієї системи могло б скоротити викиди CO2 приблизно на 6 700 т на рік, що можна порівняти з посадкою 1,2 млн пальм.

В такий час акумулятор є основним джерелом живлення для двигунів електромобілів. Енергія, що зберігається в акумуляторі, спочатку в постійному струмі (DC), перетворюється в змінний струм (AC) за допомогою інвертора для ефективного використання в системі приводу транспортного засобу. Однак цей процес неминуче генерує тепло і гармонійні хвилі, втрачаючи енергію.

Ступінь втрати енергії збільшується з продуктивністю і вихідною потужністю транспортного засобу, що призводить до зниження ефективності. Для боротьби з цими проблемами Deogam розробила унікальну систему переробки електроенергії, яка використовує тороїдальний енергетичний сердечник для захоплення електромагнітних хвиль і відновлення шкідливих гармонійних хвиль, перетворюючи їх на електричну енергію.

Однією з особливостей системи Deogam є її здатність справлятися зі значними коливаннями вхідної потужності. Це стало можливим завдяки перетворювачу типу Buck & Boost, який забезпечує стабільне перетворення та передачу енергії навіть у разі зміни напруги.

Згідно з випробуваннями, система може похвалитися істотною швидкістю рекуперації енергії, повертаючи близько 18% енергії, що втрачається на гармоніки під час роботи транспортного засобу. Це вдосконалення дає змогу електромобілям збільшити запас ходу до 10% і працювати зі значно поліпшеною енергоефективністю.

Deogam планує ще більше підвищити ефективність системи, маючи намір збільшити запас ходу електромобілів ще на 5%, довівши загальне поліпшення до 15%.

Раніше ми писали, що протонний акумулятор замінить літієвий і може похвалитися 3500 циклами заряду. Протонна батарея, що перезаряджається, використовує новий органічний матеріал — тетраамінобензохінон, що дає змогу протонам швидко переміщатися й ефективно накопичувати енергію.