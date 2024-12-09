Новая технология увеличивает запас хода батареи на 10%, экономя 3,5 млн МВт в год

Если бы данная технология была установлена ​​на примерно 14 млн электромобилей, она могла бы экономить около 3 577 000 МВт*ч энергии в год — эквивалентно мощности 10 атомных электростанций

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Южнокорейская технологическая компания Deogam представила новаторскую систему переработки электроэнергии, которая увеличивает запас хода электромобилей на 10%. Об этом пишет interestingengineering.com.

Эта инновационная технология улавливает электромагнитные волны, генерируемые во время работы транспортного средства, и преобразует их в полезную электроэнергию, что значительно снижает расходы на зарядку и выбросы углерода. Если бы данная технология была установлена ​​на примерно 14 млн электромобилей, которые сейчас находятся на дорогах, она могла бы экономить около 3 577 000 МВт*ч энергии в год — эквивалентно мощности 10 атомных электростанций. Кроме того, внедрение этой системы могло бы сократить выбросы CO2 примерно на 6 700 т в год, что сопоставимо с посадкой 1,2 млн пальм.

В настоящее время аккумулятор является основным источником питания для двигателей электромобилей. Энергия, хранящаяся в аккумуляторе, изначально в постоянном токе (DC), преобразуется в переменный ток (AC) с помощью инвертора для эффективного использования в системе привода транспортного средства. Однако этот процесс неизбежно генерирует тепло и гармонические волны, теряя энергию.

Степень потери энергии увеличивается с производительностью и выходной мощностью транспортного средства, что приводит к снижению эффективности. Для борьбы с этими проблемами Deogam разработала уникальную систему переработки электроэнергии, которая использует тороидальный энергетический сердечник для захвата электромагнитных волн и восстановления вредных гармонических волн, преобразуя их в электрическую энергию.

Одной из особенностей системы Deogam является ее способность справляться со значительными колебаниями входной мощности. Это стало возможным благодаря преобразователю типа Buck & Boost, который обеспечивает стабильное преобразование и передачу энергии даже при изменении напряжения.

Согласно испытаниям, система может похвастаться существенной скоростью рекуперации энергии, возвращая около 18% энергии, теряемой на гармоники во время работы транспортного средства. Это усовершенствование позволяет электромобилям увеличить запас хода до 10% и работать со значительно улучшенной энергоэффективностью.

Deogam планирует еще больше повысить эффективность системы, намереваясь увеличить запас хода электромобилей еще на 5%, доведя общее улучшение до 15%.

Ранее мы писали, что протонный аккумулятор заменит литиевый и может похвастать 3500 циклами заряда. Перезаряжаемая протонная батарея использует новый органический материал — тетрааминобензохинон, — позволяющий протонам быстро перемещаться и эффективно накапливать энергию.