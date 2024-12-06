Перша у світі ніобієва батарея для електромобіля заряджається на 100% за 10 хвилин (відео)

Активні анодні матеріали збільшили продуктивність літій-іонних акумуляторів, даючи їм змогу служити понад 1000 циклів заряду і працювати в складних умовах.

В Австралійському центрі автоматизації та робототехніки (AARP) у Перті 3 грудня компанії Echion Technologies і Switch Technologies представили перший у світі транспортний засіб, що працює на основі технології активних анодних матеріалів. Про це повідомляє сайт Interesting Engineering.

Гібрид Toyota Land Cruiser 79 серії став першим у своєму роді транспортним засобом, оснащеним анодною технологією XNO від Echion. Вона забезпечує більш швидке заряджання, більший запас ходу та покращену продуктивність для важких електромобілів порівняно з іншими батареями.

XNO — це матеріал на основі ніобію, який має низку ключових переваг порівняно зі звичайними графітовими анодами. Як пояснили в Echion Technologies, активні анодні матеріали необхідні для продуктивності літій-іонних акумуляторів, адже відіграють важливу роль у зберіганні та вивільненні іонів літію під час циклів заряджання та розряджання завдяки високій швидкості дифузії іонів літію та високій провідності. Завдяки ніобієвим анодам батареї безпечно заряджаються всього за 10 хвилин, тоді як традиційним електромобілям для цього потрібні години.

Крім того, XNO зберігає високу щільність енергії навіть за екстремальних температур, що дуже корисно для позашляховиків. Він також забезпечує високу вихідну потужність протягом терміну служби понад 10 000 циклів, гарантуючи довговічність і надійність. Це означає більш низькі витрати для важких автомобілів у довгостроковій перспективі.

"Зазвичай для важких промислових застосувань дуже важливими є швидке заряджання, тривалий термін служби та щільність енергії, що забезпечує ефективну роботу, а також виняткову безпеку з огляду на специфіку їхнього використання".

Судячи з документального ролика в YouTube, Echion Technologies і Switch Technologies дев'ять місяців співпрацювали для розробки нових акумуляторних модулів і блоків XNO спеціально для гібридизації Land Cruiser. Зараз партнери проводять випробування у важких умовах, щоб підтвердити переваги технології.

Ролик про роботу Echion Technologies і Switch Technologies

Здатність компанії Echion постачати XNO у великих масштабах підкріплена партнерством з CBMM, світовим лідером у виробництві ніобієвої продукції. У 2024 році вони спільно відкрили найбільший у світі завод з виробництва ніобієвих анодів, здатний виробляти до 2000 метричних тонн XNO на рік. Це еквівалентно 1 ГВт-год літій-іонних елементів.

Раніше писали про створення ще одного перспективного продукту від компанії Amprius Technologies. Акумулятор Amprius А для електромобілів заряджається до 90% за 15 хвилин, використовуючи кремнієвий катод. Вони також мають високий питомий запас енергії та потужність.