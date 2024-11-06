Заряджається на 90% за 15 хвилин: представлено новий акумулятор для електромобілів

Батарея Amprius А може працювати за температур від -30°C до 55°C і забезпечить більший запас ходу, ніж сучасні акумулятори електромобілів.

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Американська компанія Amprius Technologies представила нову батарею для електромобілів, яка оснащена кремнієвим анодом і може досягати 90-відсоткового рівня заряду за 15 хвилин. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, нові акумуляторні блоки зразка А мають високу питому енергію 360 Вт-год/кг і щільність потужності 1200 Вт/кг. Вони здатні працювати за температур від -30°C до 55°C і забезпечувати набагато більший запас ходу, ніж сучасні батареї електромобілів.

Повідомляється, що ці акумулятори можуть досягати 80-відсоткового стану заряду менш ніж за шість хвилин і 90-відсоткового заряду за 15 хвилин. Компанія також працює над досягненням 1000 циклів для своїх батарей, допомагаючи збільшити термін їхньої служби.

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За даними порталу, батарея Amprius А використовує літій-іонні елементи, але з невеликою особливістю. Замість графіту на аноді компанія використовує кремній, який забезпечує 10-кратну енергомісткість і набагато кращий життєвий цикл.

У компанії зазначають, що анод містить не суцільний стрижень, а кремній, розміщений у шаблоні нанопроволоки з достатньою відстанню між ними. Це сприяє розширенню об'єму та більш легким і прямим шляхам для переміщення електронів та іонів, що забезпечує вищу швидкість зарядки.

"Ми з нетерпінням чекаємо підтвердження USABC ефективності осередків A-sample, щоб продемонструвати унікальні переваги осередків Amprius в електромобілях", — заявив директор Amprius Technologies у релізі доктор Кан Сан, генеральний директор Amprius Technologies.

Нагадаємо, компанія Solidion з Далласа (США) розробила запатентовану систему, що забезпечує швидку зарядку в будь-яких кліматичних умовах.

Також повідомлялося, що міжнародна команда вчених відкрила новий матеріал для електродів, який допоможе створити високоефективні калій-іонні акумулятори.