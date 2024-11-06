Заряжается на 90% за 15 минут: представлен новый аккумулятор для электромобилей

Батарея Amprius А может работать при температурах от -30°C до 55°C и обеспечит больший запас хода, чем современные аккумуляторы электромобилей.

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Американская компания Amprius Technologies представила новую батарею для электромобилей, которая оснащена кремниевым анодом и может достигать 90-процентного уровня заряда за 15 минут. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как отмечают в издании, новые аккумуляторные блоки образца А имеют высокую удельную энергию 360 Вт·ч/кг и плотность мощности 1200 Вт/кг. Они способны работать при температурах от -30°C до 55°C и обеспечивать гораздо больший запас хода, чем современные батареи электромобилей.

Сообщается, что эти аккумуляторы могут достигать 80-процентного состояния заряда менее чем за шесть минут и 90-процентного заряда за 15 минут. Компания также работает над достижением 1000 циклов для своих батарей, помогая увеличить срок их службы.

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Батареи достигнут впечатляющего срока службы в 100 000 циклов благодаря одной инновации

По данным портала, батарея Amprius А использует литий-ионные элементы, но с небольшой особенностью. Вместо графита на аноде компания использует кремний, который обеспечивает 10-кратную энергоемкость и гораздо лучший жизненный цикл.

В компании отмечают, что анод содержит не сплошной стержень, а кремний, размещенный в шаблоне нанопроволоки с достаточным расстоянием между ними. Это способствует расширению объема и более легким и прямым путям для перемещения электронов и ионов, что обеспечивает более высокую скорость зарядки.

"Мы с нетерпением ждем подтверждения USABC эффективности ячеек A-sample, чтобы продемонстрировать уникальные преимущества ячеек Amprius в электромобилях", — заявил директор Amprius Technologies релизе доктор Кан Сан, генеральный директор Amprius Technologies.

Напомним, компания Solidion из Далласа (США) разработала запатентованную систему, обеспечивающую быструю зарядку в любых климатических условиях.

Также сообщалось, что международная команда ученых открыла новый материал для электродов, который поможет создать высокоэффективные калий-ионные аккумуляторы.