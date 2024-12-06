Первая в мире ниобиевая батарея для электромобиля заряжается на 100% за 10 минут (видео)

Активные анодные материалы увеличили производительность литий-ионных аккумуляторов, позволяя им служить более 1000 циклов заряда и работать в сложных условиях.

В Австралийском центре автоматизации и робототехники (AARP) в Перте 3 декабря компании Echion Technologies и Switch Technologies представили первое в мире транспортное средство, работающее на основе технологии активных анодных материалов. Об этом сообщает сайт Interesting Engineering.

Гибрид Toyota Land Cruiser 79 серии стал первым в своем роде транспортным средством, оснащеным анодной технологией XNO от Echion. Она обеспечиваетболее быструю зарядку, больший запас хода и улучшенную производительности для тяжелых электромобилей по сравнениюс другими батареями.

XNO — это материал на основе ниобия, который обладает рядом ключевых преимуществ по сравнению с обычными графитовыми анодами. Как объяснили в Echion Technologies, активные анодные материалы необходимы для производительности литий-ионных аккумуляторов, ведь играют важную роль в хранении и высвобождении ионов лития во время циклов зарядки и разрядки блаодаря высокой скорости дифузии ионов лития и высокой проводимости. Благодаря ниобиевым анодам батареи безопасно заряжаются всего за 10 минут, тогда как традиционным электромобилям для этого требуются часы.

Кроме того, XNO сохраняет высокую плотность энергии даже при экстремальных температурах, что очень полезно для внедорожников. Он также обеспечивает высокую выходную мощность в течение срока службы более 10 000 циклов , гарантируя долговечность и надежность. Это означает более низкие затраты для тяжелых автомобилей в долгосрочной перспективе.

"Обычно для тяжелых промышленных применений очень важны быстрая зарядка, длительный срок службы и плотность энергии, что обеспечивает эффективную работу, а также исключительную безопасность ввиду специфики их использования".

Судя по документальному ролику в YouTube, Echion Technologies и Switch Technologies девять месяцев сотрудничали для разработки новых аккумуляторных модулей и блоков XNO специально для гибридизации Land Cruiser. Сейчас партнеры проводят испытания в тяжелых условиях, чтобы подтвердить преимущества технологии.

Ролик о работе Echion Technologies и Switch Technologies

Способность компании Echion поставлять XNO в больших масштабах подкреплена партнерством с CBMM, мировым лидером в производстве ниобиевой продукции. В 2024 году они совместно открыли крупнейший в мире завод по производству ниобиевых анодов, способный производить до 2000 метрических тонн XNO в год. Это эквивалентно 1 ГВт-ч литий-ионных элементов.

Ранее писали о создании еще одной перспективном продукте от компании Amprius Technologies. Акумулятор Amprius А для электромобилей заряжается до 90% за 15 минут, используя кремниевый катод. Они также обладают высоким удельным запасом энергии и мощностью.