Аккумуляторы электромобилей могут прослужить на 40% дольше: что обнаружили ученые

Исследователи протестировали 92 литий-ионных аккумулятора и обнаружили, что в реальных условиях они могут быть долговечнее, чем ранее считалось.

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Ученые из Института энергетики Прекорта при Стэнфордском университете и Национальной лаборатории SLAC выявили, что аккумулятор среднестатистического электромобиля может прослужить на 40% дольше, чем предсказывают стандартные лабораторные испытания. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что в ходе стандартных лабораторных испытаний аккумуляторы по нескольку раз разряжают и полностью заряжают. Это делается, чтобы определить, надежна ли конструкция аккумулятора и имеет ли она приемлемый срок службы.

При этом в реальной жизни батарея электромобиля работает, обеспечивая питание автомобиля в условиях интенсивного движения в городах, на шоссе, на частых светофорах или при длительных стоянках. Ни один из этих факторов не учитывается в стандартных тестах аккумуляторов.

Чтобы более качественно протестировать аккумуляторы, исследователи разработали четыре сценария разрядки электромобиля, включая последовательную и динамическую разрядку с использованием реальных данных. За два года они протестировали 92 литий-ионных аккумулятора и обнаружили, что срок службы аккумуляторов в реальных условиях вождения дольше, чем предполагалось.

"Мы неправильно тестировали аккумуляторы электромобилей. К нашему удивлению, реальное вождение с частыми ускорениями, торможением, которое немного заряжает аккумуляторы, остановками для того, чтобы заскочить в магазин, и предоставлением аккумуляторам отдыха в течение нескольких часов подряд помогает аккумуляторам работать дольше", — заявила доцент кафедры энергетики и инженерии в Школе устойчивого развития им. Дерра при Стэнфордском университете Симона Онори.

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К примеру, исследование показало, что короткое и резкое ускорение электромобиля замедляет деградацию аккумуляторов, а сильное нажатие на педаль замедляет старение аккумулятора, а не ускоряет его. Ученые также выявили, что для более медленного старения батарей лучше соблюдать "золотую середину" между непрерывными циклами заряда-разряда и простоем.

Как отмечают в издании, ученые показали, что владельцам электромобилей, возможно, придется покупать новую аккумуляторную батарею или менять свой автомобиль на несколько лет позже. Кроме того, эти результаты исследования актуальных для хранения энергии и питания имплантатов в организме человека.

Напомним, южнокорейская технологическая компания Deogam представила новаторскую систему переработки электроэнергии, которая увеличивает запас хода электромобилей на 10%.

В свою очередь группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса разработала органический материал, способный хранить протоны, и использовала его для создания новой протонной батареи.