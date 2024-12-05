Может решить проблемы литий-ионный аккумуляторов: создана новая протонная батарея

Протонные батареи имеют высокую плотность энергии, относительно недороги, производят нулевые выбросы углерода и быстро заряжаются.

Группа ученых из химического факультета Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) успешно разработала органический материал, способный хранить протоны, и использовала его для создания перезаряжаемой протонной батареи в лабораторных условиях. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте UNSW.

Сообщается, что материал тетрааминобензохинон (TABQ), разработанный кандидатом наук Сычэном У и профессором Чуанем Чжао в сотрудничестве с UNSW Engineering и Австралийской организацией по ядерной науке и технологиям (ANSTO), поддерживает быстрое движение протонов с использованием сетей водородных связей.

"Используя этот материал, мы успешно построили полностью органическую протонную батарею, которая эффективна как при комнатной температуре, так и при отрицательных температурах", — сказал профессор Чжао.

Как отмечают в издании, сегодня в бытовых устройствах чаще всего используются литий-ионные батареи. Их очень трудно перерабатывать, и для их производства требуется огромное количество воды и энергии. Кром того, они имеют очень большие проблемы с точки зрения быстрой зарядки, безопасности и имеют низкую эффективность при низких температурах.

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Протонные батареи на данный момент рассматриваются как одна из альтернатив литий-ионным аккумуляторам. Использование протонов приводит к созданию батарей с высокой плотностью энергии и мощности, плюс, протоны относительно недороги, производят нулевые выбросы углерода и быстро заряжаются.

Профессор Чжао отметил, что электролит в литий-ионной батарее сделан из литиевой соли, растворителя, который легко воспламеняется. В случае с новой протонной батареей оба электрода сделаны из органических молекул, а между ними находится водный раствор, что делает аккумулятор легким, безопасным и доступным

Испытания новой разработки показали, что в сочетании с катодом TCBQ полностью органическая батарея обеспечивает 3500 циклов полной зарядки с последующей полной разрядкой батареи, высокую емкость и хорошую производительность в холодных условиях.

"Чтобы повысить эффективность использования возобновляемых источников энергии, нам необходимо разработать более эффективные технологии интеграции энергии, и наша конструкция протонной батареи является многообещающим экспериментом" — добавил Сычэн У.

Напомним, американская компания Salgenx, которая является подразделением Infinity Turbine LLC, объявила о запуске своей новаторской проточной редокс-батареи на основе соленой воды, которая является альтернативой традиционным литий-ионным батарея.

Также сообщалось, что компания Invinity Energy Systems представила свой новый аккумулятор Endurium, заявив, что технология ванадиевых окислительно-восстановительных проточных батарей (VRFB) позволит возобновляемым источникам энергии заменить традиционную генерацию в сети в режиме 24/7.