Вместо литий-ионных батарей: представлен новый аккумулятор на основе соленой воды

Передовая проточная батарея от Salgenx экономически выгодна для хранения энергии в масштабах сети, а также более безопасна, чем литий-ионные аккумуляторы.

Американская компания Salgenx, которая является подразделением Infinity Turbine LLC, объявила о запуске своей новаторской проточной редокс-батареи на основе соленой воды, которая является альтернативой традиционным литий-ионным батарея. Об этом пишет Business Wire.

Сообщается, что новая батарея Salgenx создана для крупномасштабного хранения энергии, что делает ее идеальной для коммунальных компаний и возобновляемых источников энергии. Модульная конструкция позволяет расширить систему, если потребности в хранении энергии выросли.

Благодаря использованию негорючих, нетоксичных материалов аккумулятор на морской воде значительно снижает риски, связанные с тепловым разгоном и возгоранием. Это делает новые батареи безопаснее по сравнению с литий-ионными аналогами.

Еще одно преимущество нового аккумулятора — экологическая устойчивость. Батарея изготовлена из экологически чистых материалов, в том числе биоугля из бамбука, поэтому сводит к минимуму воздействие на окружающую среду и упрощает процессы переработки.

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Как отмечают в издании, использование общедоступных ресурсов приводит к снижению затрат на производство. Это делает аккумулятор финансово выгодным решением для хранения энергии в масштабах сети.

Помимо хранения энергии, проточная редокс-батарея Salgenx на основе соленой воды предлагает еще две возможности. Во-первых, одновременно с процессом зарядки производится пресная вода, что решает проблему нехватки воды. Вторая функция – хранение тепловой энергии.

Напомним, китайские ученые представили метод превращения отработанного масла в высокоэффективные углеродные материалы для хранения энергии.

Также сообщалось, что в 2024 году британцы потратили 1 млрд фунтов стерлингов на временное отключение ветряных турбин, поскольку энергосистема не справляется с поставляемым количеством энергии.