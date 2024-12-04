Вместо литий-ионных батарей: представлен новый аккумулятор на основе соленой воды
Передовая проточная батарея от Salgenx экономически выгодна для хранения энергии в масштабах сети, а также более безопасна, чем литий-ионные аккумуляторы.
Американская компания Salgenx, которая является подразделением Infinity Turbine LLC, объявила о запуске своей новаторской проточной редокс-батареи на основе соленой воды, которая является альтернативой традиционным литий-ионным батарея. Об этом пишет Business Wire.
Сообщается, что новая батарея Salgenx создана для крупномасштабного хранения энергии, что делает ее идеальной для коммунальных компаний и возобновляемых источников энергии. Модульная конструкция позволяет расширить систему, если потребности в хранении энергии выросли.
Благодаря использованию негорючих, нетоксичных материалов аккумулятор на морской воде значительно снижает риски, связанные с тепловым разгоном и возгоранием. Это делает новые батареи безопаснее по сравнению с литий-ионными аналогами.
Еще одно преимущество нового аккумулятора — экологическая устойчивость. Батарея изготовлена из экологически чистых материалов, в том числе биоугля из бамбука, поэтому сводит к минимуму воздействие на окружающую среду и упрощает процессы переработки.Важно
Как отмечают в издании, использование общедоступных ресурсов приводит к снижению затрат на производство. Это делает аккумулятор финансово выгодным решением для хранения энергии в масштабах сети.
Помимо хранения энергии, проточная редокс-батарея Salgenx на основе соленой воды предлагает еще две возможности. Во-первых, одновременно с процессом зарядки производится пресная вода, что решает проблему нехватки воды. Вторая функция – хранение тепловой энергии.
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