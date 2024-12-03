Вместо обычных батарей: ученые превратили отходы в ценный ресурс для хранения энергии

Новый метод создания суперконденсаторов может найти применение в электромобилях, системах хранения возобновляемой энергии и прочих передовых технологиях.

Китайские ученые из Шанхайского университета науки и технологий и Университета Тунцзи представили метод превращения отработанного масла в высокоэффективные углеродные материалы для хранения энергии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что суперконденсаторы становятся все более популярными благодаря быстрому времени зарядки и разрядки, так как спрос на электроэнергию в мире растет. Предложенный учеными метод обеспечивает устойчивый способ производства суперконденсаторов, решая при этом проблемы управления отходами и хранения энергии.

"Используя отработанное масло в качестве прекурсора, мы не только перерабатываем отходы в ценный ресурс, но и создаем материал для суперконденсаторов с исключительными электрохимическими свойствами", — подчеркнул ведущий автор проекта доктор Суюнь Сюй.

Как объясняют в издании, ученые создали иерархические пористые углероды (HPC), легированные азотом, используя меламин и линолевую кислоту, которые являются отработанными маслами. После нагревания материалов до высоких температур гидроксид калия (KOH) активирует их. Такая обработка приводит к созданию HPC с площадью поверхности до 3474,1 м²/г, что является критически важным свойством для повышения емкости и производительности хранения.

Авторы материала отметили, что усовершенствованные HPC демонстрируют впечатляющую производительность суперконденсаторов. По словам ученых, HPC достигли удельной емкости 430,2 Ф г−1 с коэффициентом сохранения 86,5% после 2000 циклов заряда/разряда

В статье говорится, что этот прорыв не только решает проблему хранения энергии, но и способствует развитию экономики замкнутого цикла, повторно используя отработанное масло. Метод может найти применение в электромобилях, системах хранения возобновляемой энергии и других передовых технологиях.

Напомним, финский стартап Polar Night Energy строит в муниципалитете Порнайнен систему хранения тепловой энергии на 100 МВт*ч, которая в качестве среды хранения использует дробленый тальковый камень, являющийся побочным продуктом производства каминов.

В свою очередь исследователи Королевского технологического института (RMIT) в сотрудничестве с Рижским техническим университетом в Латвии разработали способ получения статического электричества из движения и ветра, используя отходы полистирола.