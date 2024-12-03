Замість звичайних батарей: вчені перетворили відходи на цінний ресурс для зберігання енергії

Новий метод створення суперконденсаторів може знайти застосування в електромобілях, системах зберігання відновлюваної енергії та інших передових технологіях.

Китайські вчені з Шанхайського університету науки і технологій та Університету Тунцзі представили метод перетворення відпрацьованої оливи на високоефективні вуглецеві матеріали для зберігання енергії. Про це пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що суперконденсатори стають дедалі популярнішими завдяки швидкому часу заряджання та розряджання, оскільки попит на електроенергію у світі зростає. Запропонований вченими метод забезпечує стійкий спосіб виробництва суперконденсаторів, розв'язуючи при цьому проблеми управління відходами та зберігання енергії.

"Використовуючи відпрацьоване мастило як прекурсор, ми не тільки переробляємо відходи на цінний ресурс, а й створюємо матеріал для суперконденсаторів з винятковими електрохімічними властивостями", — наголосив провідний автор проєкту доктор Суюнь Сюй.

Як пояснюють у виданні, вчені створили ієрархічні пористі вуглеці (HPC), леговані азотом, використовуючи меламін і лінолеву кислоту, що є відпрацьованими маслами. Після нагрівання матеріалів до високих температур гідроксид калію (KOH) активує їх. Така обробка призводить до створення HPC з площею поверхні до 3474,1 м²/г, що є критично важливою властивістю для підвищення місткості та продуктивності зберігання.

Автори матеріалу зазначили, що вдосконалені HPC демонструють вражаючу продуктивність суперконденсаторів. За словами вчених, HPC досягли питомої місткості 430,2 Ф г-1 з коефіцієнтом збереження 86,5% після 2000 циклів заряду/розряду.

У статті йдеться про те, що цей прорив не тільки розв'язує проблему зберігання енергії, а й сприяє розвитку економіки замкнутого циклу, повторно використовуючи відпрацьоване масло. Метод може знайти застосування в електромобілях, системах зберігання відновлюваної енергії та інших передових технологіях.

Нагадаємо, фінський стартап Polar Night Energy будує в муніципалітеті Порнайнен систему зберігання теплової енергії на 100 МВт*год, яка як середовище зберігання використовує подрібнений тальковий камінь, що є побічним продуктом виробництва камінів.

Своєю чергою дослідники Королівського технологічного інституту (RMIT) у співпраці з Ризьким технічним університетом у Латвії розробили спосіб отримання статичної електрики з руху і вітру, використовуючи відходи полістиролу.