Нова батарея з "відходів" зберігатиме до 100 МВт*год енергії: деталі (фото)

Очікується, що місткості "піщаної" батареї від Polar Night Energy вистачить, щоб забезпечувати теплом громаду у Фінляндії майже місяць.

Фінський стартап Polar Night Energy будує в муніципалітеті Порнайнен систему зберігання теплової енергії на 100 МВт*год, яка як середовище зберігання використовує подрібнений тальковий камінь, що є побічним продуктом виробництва камінів. Про це пише ESS News.

Повідомляється, що система на основі "піску" зберігатиме надлишкову енергію вітру і сонця, а також постачатиме її для мережі централізованого теплопостачання Loviisan Lämpö. Потужність акумулятора становитиме 1 МВт, а місткість — 100 МВт*год. У Порнайнені цього обсягу теплової енергії може вистачити на майже місяць опалення влітку і тиждень взимку.

Система зберігання теплової енергії від Polar Night Energy Фото: Polar Night Energy

За даними порталу, акумулятор буде заряджатися від електромережі з використанням алгоритмів зарядки, розроблених Polar Night Energy. За словами компанії, ці алгоритми дадуть змогу мінімізувати вартість електроенергії, використовуваної для зарядки, водночас задовольняючи попит із боку мережі централізованого теплопостачання.

Усередині батарея заповнена подрібненим тальковим каменем, побічним продуктом виробництва теплоакумулюючих камінів Tulikivi. Загалом буде використано 2000 тонн талькового каменю, що еквівалентно вазі приблизно тисячі талькових камінів.

Батарея від Polar Night Energy заповнена подрібненим тальковим каменем Фото: Polar Night Energy

"Ми дуже раді використовувати побічний продукт виробництва Tulikivi замість первинних матеріалів для піщаної батареї, підтримуючи принципи кругової економіки. Ми покладаємо великі надії на продуктивність талькового каменю", — заявив гендиректор Polar Night Energy Томмі Еронен.

Випробування "піщаної" батареї почнуться взимку. Введення системи в експлуатацію заплановано на 2025 рік.

Нагадаємо, батарея на основі "піску" від Polar Night Energy вже розташована на території електростанції Ватаянкоскі та забезпечує тепловою енергією прилегле місто Канкаанпяя в Західній Фінляндії.

Також повідомлялося, що американська компанія Amprius Technologies представила нову батарею для електромобілів, яка оснащена кремнієвим анодом і може досягати 90-відсоткового рівня заряду за 15 хвилин.