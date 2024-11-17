Новая батарея из "отходов" будет хранить до 100 МВт*ч энергии: детали (фото)

Ожидается, что емкости "песчаной" батареи от Polar Night Energy хватит, чтобы снабжать теплом общину в Финляндии почти месяц.

Финский стартап Polar Night Energy строит в муниципалитете Порнайнен систему хранения тепловой энергии на 100 МВт*ч, которая в качестве среды хранения использует дробленый тальковый камень, являющийся побочным продуктом производства каминов. Об этом пишет ESS News.

Сообщается, что система на основе "песка" будет хранить избыточную энергию ветра и солнца, а также поставлять ее для сети централизованного теплоснабжения Loviisan Lämpö. Мощность аккумулятора составит 1 МВт, а емкость — 100 МВт*ч. В Порнайнене этого объема тепловой энергии может хватить на почти месяц отопления летом и неделю зимой.

Система хранения тепловой энергии от Polar Night Energy Фото: Polar Night Energy

По данным портала, аккумулятор будет заряжаться от электросети с использованием алгоритмов зарядки, разработанных Polar Night Energy. По словам компании, эти алгоритмы позволят минимизировать стоимость электроэнергии, используемой для зарядки, при этом удовлетворяя спрос со стороны сети централизованного теплоснабжения.

Внутри батарея заполнена дробленым тальковым камнем, побочным продуктом производства теплоаккумулирующих каминов Tulikivi. Всего будет использовано 2000 тонн талькового камня, что эквивалентно весу примерно тысячи тальковых каминов.

Батарея от Polar Night Energy заполнена дробленым тальковым камнем Фото: Polar Night Energy

"Мы очень рады использовать побочный продукт производства Tulikivi вместо первичных материалов для песчаной батареи, поддерживая принципы круговой экономики. Мы возлагаем большие надежды на производительность талькового камня", — заявил гендиректор Polar Night Energy Томми Эронен.

Испытания "песчаной" батареи начнутся зимой. Ввод системы в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Напомним, батарея на основе "песка" от Polar Night Energy уже расположена на территории электростанции Ватаянкоски и обеспечивает тепловой энергией близлежащий город Канкаанпяя в Западной Финляндии.

Также сообщалось, что американская компания Amprius Technologies представила новую батарею для электромобилей, которая оснащена кремниевым анодом и может достигать 90-процентного уровня заряда за 15 минут.