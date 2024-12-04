"Зеленая" энергия будет доступна 24/7: представлена новая проточная батарея Endurium

Аккумулятор Endurium создан для накопления возобновляемой энергии, в частности, солнечной, чтобы ее можно было использовать в любое время суток.

Компания по производству аккумуляторов Invinity Energy Systems представила свой новый продукт Endurium, заявив, что технология ванадиевых окислительно-восстановительных проточных батарей (VRFB) позволит возобновляемым источникам энергии заменить традиционную генерацию в сети в режиме 24/7. Об этом пишет портал Energy storage.

Сообщается, что Invinity спроектировала систему, которая обеспечивает высокую пропускную способность энергии с неограниченным циклом, а также занимает на 50% меньше места, чем предыдущие проекты производителя.

Представители компании подчеркнули, что возможность эксплуатации аккумулятора Endurium фактически 24/7 в смешанном режиме зарядки-разрядки является огромным преимуществом для клиентов с точки зрения того, как они могут зарабатывать с помощью этих устройств.

"Для нас это огромный шаг вперед. Нашей бизнес-путеводной звездой всегда было желание использовать возобновляемые источники энергии, особенно солнечную энергию, и поставлять их по требованию круглосуточно, чтобы заменить любую другую форму генерации в сети", — сказал журналистам главный коммерческий директор Invinity Мэтт Харпер.

По словам представителя компании, для достижения этой цели необходимы такие возможности, как длительное хранение, высокая пропускная способность батареи, долговечность и, "в конечном итоге, поддающаяся учету стоимость".

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В Invinity отметили, что фундаментальная технология проточных батарей, включая химию ванадиевого электролита, не изменилась, за исключением некоторых постепенных улучшений, но сотрудничество со специалистами в области возобновляемых источников энергии Siemens Gamesa позволило добиться существенных улучшений в интеграции системы.

Напомним, исследовательская группа из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики усовершенствовали проточную батарею, использовав обычный растворенный сахар.

В свою очередь исследователи из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) Министерства энергетики США создали новую конструкцию проточной батареи, которая значительно облегчит сбор энергии от возобновляемых источников.