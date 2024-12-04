"Зелена" енергія буде доступна 24/7: представлено нову проточну батарею Endurium

Акумулятор Endurium створений для накопичення відновлюваної енергії, зокрема сонячної, щоб її можна було використовувати в будь-який час доби.

Компанія з виробництва акумуляторів Invinity Energy Systems представила свій новий продукт Endurium, заявивши, що технологія ванадієвих окислювально-відновних проточних батарей (VRFB) дасть змогу відновлюваним джерелам енергії замінити традиційну генерацію в мережі в режимі 24/7. Про це пише портал Energy storage.

Повідомляється, що Invinity спроектувала систему, яка забезпечує високу пропускну здатність енергії з необмеженим циклом, а також займає на 50% менше місця, ніж попередні проєкти виробника.

Представники компанії наголосили, що можливість експлуатації акумулятора Endurium фактично 24/7 у змішаному режимі заряджання-розряджання є величезною перевагою для клієнтів з погляду того, як вони можуть заробляти за допомогою цих пристроїв.

"Для нас це величезний крок уперед. Нашою бізнес-путівниковою зіркою завжди було бажання використовувати поновлювані джерела енергії, особливо сонячну енергію, і постачати їх на вимогу цілодобово, щоб замінити будь-яку іншу форму генерації в мережі", — сказав журналістам головний комерційний директор Invinity Метт Харпер.

За словами представника компанії, для досягнення цієї мети необхідні такі можливості, як тривале зберігання, висока пропускна спроможність батареї, довговічність і "зрештою, вартість, що піддається обліку".

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У Invinity зазначили, що фундаментальна технологія проточних батарей, включно з хімією ванадієвого електроліту, не змінилася, за винятком деяких поступових поліпшень, але співпраця з фахівцями в галузі відновлюваних джерел енергії Siemens Gamesa дала змогу домогтися істотних поліпшень в інтеграції системи.

Нагадаємо, дослідницька група з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії Міністерства енергетики вдосконалили проточну батарею, використавши звичайний розчинений цукор.

Зі свого боку дослідники з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії (PNNL) Міністерства енергетики США створили нову конструкцію проточної батареї, яка значно полегшить збирання енергії з поновлюваних джерел.