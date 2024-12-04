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Діджитал

Прозорі сонячні панелі стали в 1000 разів ефективнішими: де їх застосують (фото)

Сонячний елемент, сонячні панелі, фото
Фото: The Brighter Side of News | Представлено високоефективний прозорий сонячний елемент з високою ефективністю

Очікується, що прозорі сонячні панелі живитимуть будинки та електромобілі, а також замінять звичайне скло в смартфонах, планшетах, розумних годинниках та інших пристроях.

Команда японських учених під керівництвом Тошіакі Като з Університету Тохоку створила сонячні елементи, які забезпечують як прозорість панелей, так і високу енергоефективність. Про це пише The Brighter Side of News.

Як зазначають у виданні, звичайні сонячні елементи, попри свою ефективність, порушують естетику і мають обмеження в інтеграції. Прозорі сонячні елементи, зокрема остання інновація, звана майже невидимими сонячними елементами (NISC), покликані вирішити ці проблеми.

Повідомляється, що за середньої видимої прозорості (AVT), що перевищує 70%, а в деяких випадках досягає 79%, нові елементи органічно вписуються в навколишнє середовище, ефективно генеруючи енергію. Це стало можливо завдяки використанню двовимірних (2D) матеріалів, таких як дихалькогеніди перехідних металів (TMD).

Сонячний елемент, сонячні панелі, фото Fullscreen
Прозорі сонячні панелі досягли високої ефективності
Фото: The Brighter Side of News

У своєму дослідженні вчені зосередилися на взаємодії між оксидом індію та олова (ITO) — широко використовуваним прозорим провідником — і дисульфідом вольфраму (WS₂), фотоактивним матеріалом. Вони оптимізували контактні бар'єри між цими матеріалами, покривши ITO тонкими шарами міді та оксиду вольфраму.

"Наш підхід підвищив ефективність перетворення енергії більш ніж у 1000 разів порівняно з пристроями, що використовують стандартні електроди ITO", — заявив Тошіакі Като.

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У статті йдеться про те, що NISC мають величезний потенціал для застосування, зокрема вони могли б перетворювати вікна на панелі, що генерують енергію, не порушуючи естетику і не зменшуючи природне освітлення. Таким чином хмарочоси з великими скляними поверхнями могли б стати електростанціями.

Крім того, прозорі сонячні елементи можуть бути інтегровані в скло електромобілів, збільшуючи дальність і зменшуючи залежність машини від зарядних станцій. Ба більше, автори статті вважають, що в майбутньому ці елементи можуть замінити традиційні скляні компоненти в смартфонах, планшетах, розумних годинниках та інших гаджетах.

"Від живлення міської інфраструктури до інтеграції з побутовою електронікою, ці елементи символізують стійке майбутнє, що гармонізує технології з навколишнім середовищем", — наголосив Тошіакі Като.

Сонячний елемент, сонячні панелі, фото Fullscreen
Прозорі сонячні панелі досягли високої ефективності
Фото: The Brighter Side of News

Нагадаємо, вчені з Корейського інституту енергетичних досліджень (KIER) розробили напівпрозорі сонячні елементи на основі перовскіту, які мають ефективність перетворення енергії 21,68%.

Раніше технологію прозорих сонячних панелей також розробили і представили дослідники з Мічиганського державного університету.