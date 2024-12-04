В Україні помітили культовий спорткар Toyota із яскравим тюнінгом (фото)

Купе Toyota Supra A90 серйозно доопрацювали. Спортивне авто отримало обвіс, новий капот та велике антикрило.

У Києві засвітилося яскраве купе Toyota Supra. Спорткар звертає на себе увагу завдяки цікавому тюнінгу. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнінг Toyota Supra є популярним із 80-х років, адже цей недорогий спорткар чудово пристосований до доопрацювання. Конкретно цей автомобіль отримав карбонові обвіс та капот, а також величезне антикрило і декоративні накладки на кузов. Із блакитним кольором контрастують чорні колісні диски.

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Купе Toyota Supra п’ятого покоління (індекс А90) випускають із 2018 року і невдовзі знімуть із виробництва – уже представлена потужна прощальна версія моделі. Утім, в Україні цей спорткар офіційно ніколи не був представлений. Зазвичай ці авто завозять зі США, де їх продається найбільше.

Як відомо, спорткар Toyota Supra A90 збудовано на платформі BMW Z3. Купе комплектується турбомоторами BMW об’ємом 2,0 л (197-258 к. с.) та 3,0 л (340-435 к. с.). Є версії з 6-ступінчастою механічною та 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили унікальний тюнінгований BMW M3 із двигуном V10.

Також Фокус розповідав, що вже йде розробка нового купе Toyota Supra.