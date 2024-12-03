Понад 400 сил і гібридна установка: розкрито подробиці нової Toyota Supra (фото)

Нова Toyota Supra розробляється без участі BMW. Спортивне купе отримає потужний 400-сильний турбомотор, доповнений гібридною установкою.

Toyota Supra п’ятого покоління знімуть із виробництва в 2025 році і вже представлена потужна прощальна версія купе. Утім, японський автовиробник готує нову генерацію моделі, яку презентують у кінці 2026 чи в 2027 році. Про це повідомляє японське видання BestCar.

Спорткар отримає гібридну установку Фото: BestCarWeb

Нова Toyota Supra розробляється вже без участі BMW (нинішня модель створена на платформі BMW Z4). Над моделлю працює спортивний підрозділ Gazoo Racing.

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Крім того, стало відомо, що спорткар Toyota Supra не отримає шестициліндровий двигун. Його оснастять представленим недавно турбомотором об’ємом 2,0 л із покращеною термальною ефективністю чи покращеним ККД.

Toyota Supra отримає 2,0-літрову 400-сильну турбочетвірку Фото: Toyota

Уже відомо цю турбочетвірку випускатимуть у двох версіях – на 300 к. с. і 400 Н∙м та 400 к. с. і 500 Н∙м. Нова Toyota Supra 2027 отримає потужніший двигун, причому його доповнять гібридною установкою, яка додасть кінських сил. Крім того, спорткар можуть оснастити новою автоматичною КПП на 8 або 10 ступенів.

До речі, нещодавно стало відомо, що Toyota відродить знамените купе Celica, причому його можуть оснастити цим же двигуном.

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