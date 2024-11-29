В інтернеті показали маловідомий спорткар Toyota з незвичним італійським дизайном (відео)

Виготовлено лише 100 Toyota MR2 VM180 із дизайном від італійського ательє Zagato. Спорткар вирізняється розкішнішим салоном, а його потужність збільшили до 157 сил.

Опубліковано фото та відео дуже рідкісної Toyota MR2 VM180 2001 року. Виготовлено усього 100 таких авто з дизайном від Zagato і про них мало хто знає. Про авто розповіли на сайті Autoevolution.

Ідея створили особливу версію недорогого середньомоторного кабріолета Toyota MR2 народилася на початку 2000-х. За допомогою звернулися до знаменитого італійського ательє Zagato.

Виготовили лише 100 таких авто Фото: скриншот / YouTube

У січні 2001 року дебютував концепт Toyota MR2 VM180. Спорткар відрізнявся від стандартної моделі дуже незвичним дизайном. У Zagato повністю замінили передню та задню частину авто: з’явилися круглі фарі й ліхтарі, додаткові повітрозабірники, нові бампери і крила.

Салон оздобили двоколірною шкірою Фото: Toyota

Салон Toyota MR2 VM180 Zagato змінився значено менше. Його обшили двоколірною шкірою, встановили алюмінієвий важіль КПП та нові циферблати приладів.

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Потужність 1,8-літрової четвірки збільшили з 140 до 157 к. с. Автомобілю масою 996 кг цього вистачало.

Потужність двигуна зросла до 157 сил Фото: скриншот / YouTube

Як не дивно, в Toyota вирішили запустити у виробництво VM180. Випустити сотню авто взялося "придворне" тюнінг-ательє Modellista. Усіх їх продали в Японії – на експорт Toyota VM180 Zagato не поставляли. Саме через це про авто зараз мало хто знає.

Між іншим, це пізніше Toyota та Zagato продовжили співробітництво і випустили особливе авто на базі Lexus RX.

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