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Авто

В интернете показали малоизвестный спорткар Toyota с необычным итальянским дизайном (видео)

Toyota MR2 VM180 2001, Toyota MR2 VM180, Toyota MR2 VM180 Zagato, Toyota VM180 Zagato, Toyota MR2
Фото: скриншот / YouTube | Toyota MR2 VM180 разработали в ателье Zagato

Изготовлено всего 100 Toyota MR2 VM180 с дизайном от итальянского ателье Zagato. Спорткар отличается более роскошным салоном, а его мощность увеличили до 157 сил.

Опубликовано фото и видео очень редкой Toyota MR2 VM180 2001 года. Изготовлено всего 100 таких авто с дизайном от Zagato и о них мало кто знает. Об авто рассказали на сайте Autoevolution.

Идея создали особую версию недорогого среднемоторного кабриолета Toyota MR2 родилась в начале 2000-х. За помощью обратились к знаменитому итальянскому ателье Zagato.

Toyota MR2 VM180 Zagato, Toyota MR2 VM180, Toyota MR2 Fullscreen
Изготовили всего 100 таких авто
Фото: скриншот / YouTube

В январе 2001 года дебютировал концепт Toyota MR2 VM180. Спорткар отличался от стандартной модели очень необычным дизайном. В Zagato полностью заменили переднюю и заднюю часть авто: появились круглые фары и фонари, дополнительные воздухозаборники, новые бамперы и крылья.

салон Toyota MR2, Toyota MR2 VM180 Zagato, Toyota MR2 Fullscreen
Салон украсили двухцветной кожей
Фото: Toyota

Салон Toyota MR2 VM180 Zagato изменился значительно меньше. Его обшили двухцветной кожей, установили алюминиевый рычаг КПП и новые циферблаты приборов.

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Мощность 1,8-литровой четверки увеличили со 140 до 157 л. с. Автомобилю массой 996 кг этого хватало.

Toyota VM180, Toyota MR2 VM180 Zagato, Toyota MR2 Fullscreen
Мощность двигателя возросла до 157 сил
Фото: скриншот / YouTube

Как ни странно, в Toyota решили запустить в производство VM180. Выпустить сотню авто взялось "придворное" тюнинг-ателье Modellista. Всех их продали в Японии — на экспорт Toyota VM180 Zagato не поставляли. Именно поэтому об авто сейчас мало кто знает.

Между прочим, это позже Toyota и Zagato продолжили сотрудничество и выпустили особое авто на базе Lexus RX.

Также Фокус рассказывал о самой мощной и быстрой серийной Toyota в истории.