В интернете показали редкий кроссовер Toyota с необычным "итальянским" дизайном (фото)
Выпустили всего 250 кроссоверов Toyota Harrier с дизайном от Zagato. Авто отличается оригинальным обвесом и задним спойлером.
Опубликованы фото Toyota Harrier 2006 года с дизайном от итальянского ателье Zagato. О редком кроссовере рассказали на сайте Carakoom.
Toyota Harrier — японский близнец Lexus RX. Мало кто знает, что у этой модели был вариант от Zagato, причем его даже запустили в серийное производство.
Идея создать кастомизированный кроссовер Toyota Harrier родилась у руководства японского концерна в 2006 году. Тогда праздновала 50-летие сеть магазинов Toyopet, которая принадлежит Toyota.Важно
В Zagato создали для Toyota Harrier оригинальный обвес с массивными бамперами и расширенными крыльями. Также заменили решетку радиатора, добавили спойлер на крыше и золотистые колесные диски.
Салон Toyota Harrier Zagato не претерпел существенных изменений, разве что в отделке стало больше алюминия. Стандартными остались и двигатели кроссовера: модель предлагалась с 2,4-литровой бензиновой четверкой на 160 л. с. и 3,5-литровым 280-сильным V6.
Всего выпустили всего 250 Toyota Harrier Zagato. Стоимость автомобиля составляла от 42 000 до 48 000 долларов.
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