В Украине появился необычный роскошный роскошный минивэн Lexus (фото)

Lexus LM — 5,1-метровый представительский минивэн с необычным дизайном и роскошным салоном. Модель в Украине доступна в 250-сильной гибридной версии.

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На украинский рынок вывели новый Lexus LM. Большой премиальный минивэн является самой необычной моделью японской марки. Первый Lexus LM в Украине сфотографировали возле одного из киевских автосалонов бренда и опубликовали его фотографии на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lexus LM — роскошный собрат Toyota Alphard. В Украину привезли уже второе поколение этого 5,1-метрового авто. Оно отличается нестандартным дизайном с огромной веретенообразной решеткой радиатора.

Салон Lexus LM отделан кожей и деревом. На передней панели установлены два дисплея.

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Новый Lexus LM в Украине предложат в двух богато оснащенных версиях. Начальный семиместный вариант Luxury (4 542 674 гривен) получил полный электропакет, камеры кругового обзора, массаж, подогрев и вентиляцию кресел первых двух рядов (с автоматическим управлением), акустику Mark Levinson с 21 динамиком.

Шестиместный вариант Superior за 5 519 591 гривен добавляет холодильник, 48-дюймовый телевизор для задних пассажиров и выдвижную перегородку от водителя.

Салон отделан дорогой кожей Фото: Lexus

Все Lexus LM 2024 на украинском рынке будут предлагать с 250-сильной гибридной установкой с 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Минивэн способен разогнаться до 100 км/ч за 8,7 с и развить 190 км/ч, а средний расход топлива составляет 7,4 л/100 км.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел и самый дешевый Lexus.

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