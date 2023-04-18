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Авто

Lexus показал роскошный минивэн премиум-класса с огромным телевизором в салоне (фото)

Lexus LM 2023, новый Lexus LM, Lexus LM, минивэн Lexus
Фото: Lexus | У Lexus LM огромная решетка радиатора

Новый Lexus LM предложен в версиях на 4, 6 и 7 мест. Дорогой минивэн оснащают телевизором, холодильником, а также электроприводом и массажем задних сидений.

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На автошоу в Шанхае презентовано новый Lexus LM второго поколения. Роскошный минивэн будут продавать в 60 странах мира по цене примерно от 120 000 долларов. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Lexus.

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Минивэн подрос до 5,1 м в длину
Фото: Lexus

Как и предшественник, новый Lexus LM 2023 создан на базе Toyota Alphard. Дизайн минивэна стал более рубленным. Огромная решетка радиатора сочетается с раскомыми диодными фарами. Оконная линия изогнутая, а фонари растянуты на всю ширину кузова. Автомобиль подрос в размерах.

Lexus LM, Lexus LM 2023, новый Lexus LM, минивэн Lexus Fullscreen
Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях
Фото: Lexus

Габариты Lexus LM 2023:

  • длина – 5125 мм;
  • ширина – 1890 мм;
  • высота – 1955 мм;
  • колесная база – 3000 мм.

Салон Lexus LM 2023 отделан кожей и деревом. На передней панели теперь установлены два огромных дисплея.

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На передней панели установлены два дисплея
Фото: Lexus

На выбор предложены версии на 4, 6 и 7 мест. Самым роскошным является четырехместный вариант – сзади там установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. От водителя они отделены перегородкой с огромным 48-дюймовым телевизором.

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Кроме того, комплектация Lexus LM включает холодильник, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Также предусмотрен "умный" климат-контроль – он измеряет температуру тела пассажиров и сам подбирает оптимальные настройки.

минивэн lexus lm, Lexus LM 2023, новый Lexus LM, Lexus LM, минивэн Lexus Fullscreen
Для задних пассажиров предусмотрен телевизор
Фото: Lexus

Минивэн Lexus LM 2023 будут оснащать 2,4-литровым 275-сильным бензиновым турбомотором и гибридной установкой мощностью 250 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus готовит большой семейный кроссовер премиум-класса.

Также мы писали, что Toyota готовит семейство премиальных моделей.