Электрокар Lexus и пикап Peugeot: какие новые модели авто вскоре появятся в Украине (фото)

В ближайшее время на украинский рынок выведут несколько интересных моделей. В продажу поступят не только популярные кроссоверы, но также модели С-класса и даже спорткар.

Related video

Авторынок Украины постепенно восстанавливается и даже в условиях войны отмечается существенный рост продаж. Постепенно импортеры привозят и новые модели авто. В информационно-аналитической группе Auto-Consulting рассказали про новинки украинского авторынка в 2023 году.

BMW

BMW X1 Фото: BMW

На украинский рынок выходит третье поколение BMW X1. Кроссовер подрос в размерах и стал солиднее на вид. В салоне на передней панели появился изогнутый дисплей, а объем багажника вырос до 540 л. Новый BMW X1 в Украине будет стоить от 1,3 млн гривен. Модель предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (136 и 170 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а также с 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 211 л. с. и в гибридных версиях на 245 и 326 л. с. Ожидается и 313-сильный электромобиль BMW iX1 с запасом хода 438 км.

BMW M2 Фото: BMW

Также в Украину приедет новый BMW M2. Заряженное купе оснащено 3,0-литровой 460-сильной турбошестеркой и способно разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 250 км/ч. Цена – от 3,19 млн гривен.

Важно

В Украине появился флагманский электромобиль BMW за 4,6 миллиона гривен (фото)

Citroen

Citroen C4 X Фото: Stellantis

На украинский рынок выходит внедорожный седан Citroen C4 X с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Он на 24 см длиннее хэтчбека Citroen C4, а объем его багажника составляет 510-1360 л. Модель предложат с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 100 и 130 л. с., а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем. В последнем случае средний расход топлива составляет 4,8 л/100 км. Цена – от 895 тыс. гривен.

DS

DS 7 Фото: DS Automobiles

В Украине появится обновленный кроссовер DS 7. У него новый дизайн передней части, а в салоне заменили виртуальную панель приборов и дисплей мультимедиа. Модель предложат с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем и гибридной установкой мощностью 300 л. с.

Lexus

Lexus RZ 450e Фото: Lexus

Модельный ряд Lexus в Украине впервые пополнит электромобиль. Кроссовер Lexus RZ 450e оснащен двумя моторами общей мощностью 313 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с, а его запас хода составляет 400 км. Дизайн Lexus RZ 450e выдержан в традиционном стиле японской марки, а в салоне установлен оригинальный руль-штурвал.

Mazda

Mazda CX-60 Фото: Mazda

Mazda CX-60 – первая премиальная модель японской марки. Кроссовер построен на полностью новой платформе с продольным расположением двигателя. У него богатая комплектация и качественная внутренняя отделка. В Украине новая Mazda CX-60 будет доступна с 2,5-литровой 192-сильной бензиновой четверкой и 3,3-литровым 284-сильным V6 с турбонаддувом. Цена стартует с 1,8 млн гривен.

Mazda CX-90 Фото: Mazda

Также в Украине может появиться Mazda CX-90 – старший брат CX-60. Большой 5,1-местный кроссовер является новым флагманом марки. Его предлагают в версиях на 6, 7 и 8 мест. Его оснащают 3,3-литровыми турбомоторами на 284 и 345 л. с., а также 328-сильной гибридной установкой.

Peugeot

Peugeot 308 Фото: Stellantis

Peugeot готовят сразу несколько новинок. В частности, в Украину наконец приедет новый Peugeot 308. Хэтчбек стал крупнее и выразительнее на вид, а его салон сделали просторнее. Объем багажника вырос до 412 л. Peugeot 308 2023 предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (110 и 130 л. с.), а также с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем.

Peuegot 408 Фото: Stellantis

Также ожидается стильный купе-кроссовер Peugeot 408 с покатой крышей и заостренной задней частью. В Украине модель будет предложена с 1,6-литровым 215-сильным турбомотором. Кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,9 с и развивать 220 км/ч. Цена Peugeot 408 в Украине составляет 1,2 млн гривен.

Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

Еще одной новинкой станет рамный пикап Peugeot Landtrek. Четырехдверная модель имеет грузоподъемность 1 тонну и может буксировать 3,5-тонный прицеп. Пикап предложат с 1,9-литровым 150-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП. Цена Peugeot Landtrek стартует с 1,36 млн гривен.

Важно

На украинский рынок выходит первый электрокроссовер Peugeot: подробности и цены (фото)

Volvo

Volvo EX30 Фото: Auto Express

Volvo готовят компактный электрический кроссовер EX30 и он должен появиться в Украине до конца 2023 года. В основе модели лежит платформа SEA, которую также используют кроссоверы Smart #1 и Zeekr X.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также появится флагманский кроссовер Volvo EX90. Преемник модели XC90 является электрическим.

Также мы писали, что на украинский рынок вышел новый Lexus RX 2023.